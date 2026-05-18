Τραγωδία στις Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί των δυτών σε σπηλιά βάθους 50 μέτρων

Νεκροί εντοπίστηκαν και οι τέσσερις Ιταλοί δύτες που αγνοούνταν στις Μαλδίβες μετά από εξερεύνηση υποθαλάσσιας σπηλιάς σε βάθος περίπου 50 μέτρων, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τόσο την Ιταλία όσο και τη διεθνή κοινότητα των καταδύσεων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Μαλδίβων, οι σοροί όλων των αγνοούμενων δυτών εντοπίστηκαν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στο Vaavu Atoll, έπειτα από εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης. Ένα από τα θύματα είχε βρεθεί ήδη τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι έρευνες είχαν προσωρινά διακοπεί όταν σκοτώθηκε και ένας στρατιωτικός δύτης των Μαλδίβων κατά τη διάρκεια αποστολής διάσωσης.



Τα θύματα ανήκαν σε ιταλική ομάδα δυτών που πραγματοποιούσε εξερεύνηση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις αρχές των Μαλδίβων και το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για τη Μόνικα Μοντεφαλκόνε (αναπληρώτρια καθηγήτρια Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας), την κόρη της, Τζόρτζια Σομακάλ, τον θαλάσσιο βιολόγο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, την ερευνήτρια Μιούριελ Οντενίνο και τον εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Η σορός του Μπενεντέτι είχε ανασυρθεί ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, κοντά στην είσοδο της σπηλιάς, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις παρέμεναν αγνοούμενοι μέχρι τη νέα επιχείρηση που ξεκίνησε εκ νέου τη Δευτέρα, όπως σημειώνει το BBC.

Η επιχείρηση διάσωσης που στοίχισε ακόμη μία ζωή

Οι έρευνες θεωρήθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες λόγω του μεγάλου βάθους και των συνθηκών μέσα στη σπηλιά. Οι αρχικές προσπάθειες εντοπισμού ανεστάλησαν όταν ο στρατιωτικός δύτης των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μαχουντί, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αποστολής για να προσεγγίσει τους αγνοούμενους.

Ο θάνατός του ανέδειξε τη δυσκολία της επιχείρησης και το πόσο απαιτητικές μπορεί να γίνουν οι καταδύσεις σε υποθαλάσσιες σπηλιές, ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με το BBC, η ομάδα πραγματοποιούσε εξερεύνηση σε σπηλιά σε βάθος περίπου 50 μέτρων. Πρόκειται για βάθος σημαντικά μεγαλύτερο από το όριο που ισχύει για τις ψυχαγωγικές καταδύσεις στις Μαλδίβες, το οποίο βρίσκεται στα 30 μέτρα.

Οι καταδύσεις σε σπηλιές θεωρούνται από τις πιο επικίνδυνες μορφές diving, ακόμη και για πολύ έμπειρους δύτες. Σε αντίθεση με μια ανοιχτή κατάδυση, ο δύτης βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, χωρίς άμεση δυνατότητα ανάδυσης στην επιφάνεια, ενώ η ορατότητα μπορεί να αλλάξει μέσα σε δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, όσο αυξάνεται το βάθος, αυξάνονται και οι φυσιολογικοί κίνδυνοι: μεγαλύτερη κατανάλωση αέρα, αποπροσανατολισμός, προβλήματα αποσυμπίεσης και αυξημένη πίεση στο σώμα. Για αυτό και οι καταδύσεις σε σπηλιές απαιτούν ειδική εκπαίδευση, διαφορετικό εξοπλισμό και αυστηρό σχεδιασμό.

Οι αρχές των Μαλδίβων δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει λεπτομερώς τι ακριβώς συνέβη μέσα στη σπηλιά και ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται.