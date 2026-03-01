Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή 60χρονη που αγνοούνταν - Εντοπίστηκε σε ρέμα

Νεκρή βρέθηκε η 60χρονη γυναίκα που αγνοούνταν από το Σάββατο (28/2) στην περιοχή Ζελίχοβο - Αγία Παρασκευή, στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου agriniosite.gr, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε σε παρακείμενο ρέμα της περιοχής. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνισή της, υπήρξε εκτεταμένη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Στις έρευνες συμμετείχαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο συνέδραμαν και στελέχη της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 60χρονη.