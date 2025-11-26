Νεκρός εργαζόμενος στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά - Προσήχθησαν 7 άτομα

Τραγική κατάληξη είχε το ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, το πρωί, στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, καθώς ένας εργαζόμενος καταπλακώθηκε από μηχάνημα.



Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, όπως και αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και συνδικαλιστές της ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ.



Ο άνδρας, 50 ετών, διακομίστηκε στο Τζάνειο όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Όπως έγινε γνωστό, έχουν προσαχθεί 7 άτομα από το συνεργείο του ΗΣΑΠ.

Εκπρόσωπος εργαζομένων: Επιβάλλεται πλήρης διερεύνηση του δυστυχήματος

Εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΣΤΑΣΥ σε ανάρτησή του στο Facebook, κάνει λόγο για «ελλείψεις, παραλείψεις και μια χρόνια υποτίμηση των ζητημάτων ασφαλείας» και υπογραμμίζει ότι «η μνήμη του επιβάλλει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του δυστυχήματος και ουσιαστικά μέτρα για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές».

Αναλυτικά, η ανάρτηση αναφέρει τα εξής:

«Ένα ακόμη τραγικό εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ. στον Πειραιά στοίχισε τη ζωή σε έναν αγαπημένο συνάδελφο.

Η είδηση μας έχει συγκλονίσει όλους. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο.

Ωστόσο, οφείλουμε να επαναλάβουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι «κεραυνοί εν αιθρία».

Αποτελούν αποτέλεσμα ελλείψεων, παραλείψεων και μιας χρόνιας υποτίμησης των ζητημάτων ασφάλειας.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του συναδέλφου.

Η μνήμη του επιβάλλει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του δυστυχήματος και ουσιαστικά μέτρα για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές. @highlight»

Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 12:30 στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά.

Συλλυπητήρια δήλωση από ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε δελτίο Τύπου για το συμβάν στο οποίο αναφέρει τα εξής:

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.



Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.



Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.



Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ».