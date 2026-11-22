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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στο Άργος στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα «Αργολικές Ειδήσεις» το δυστύχημα έγινε λίγο πριν από τη διασταύρωση για το Μετόχι, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχό της.

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της ενώ από τη σφοδρότητα της πτώσης, ο 46χρονος αναβάτης υπέστη σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον βαριά τραυματία τον οποίο και διακόμισαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας