Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ηλικιωμένη τραυματίστηκε θανάσιμα - Έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού της

Τραγική κατάληξη είχε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Ηράκλειο, με την οικογένειά της να βυθίζεται στη θλίψη.

Όπως μεταδίδει το cretapost, μια γυναίκα 76 ετών ανέβαινε τις εξωτερικές σκάλες του σπιτιού της προκειμένου να ανέβει από το υπόγειο στο ισόγειο. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς έχασε την ισορροπία της και έπεσε από τις σκάλες.

Η 76χρονη τραυματίστηκε βαρύτατα από την πτώση. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (27/8).

Υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος και παρέλαβε την 76χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να κρατήσουν την γυναίκα στη ζωή, ωστόσο είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.