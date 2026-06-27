Ηράκλειο: Νεκρή γυναίκα στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου - Σοκάρουν μαρτυρίες για το πως συνέβη

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/6), στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, όταν μια γυναίκα φέρεται να έστρεψε όπλο προς εκείνη και να έβαλε τέλος στη ζωή της, παρά τις πρώτες εκτιμήσεις πως επρόκειτο για ατύχημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του neakriti.gr, η περίπου 40χρονη γυναίκα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, βρισκόταν στον χώρο ως επισκέπτρια και είχε λάβει όπλο προκειμένου να πραγματοποιήσει βολή, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, λίγο πριν από το συμβάν φέρεται να ζήτησε από τον υπεύθυνο της πίστας να απομακρυνθεί, ενώ ακολούθησε ο αυτοπυροβολισμός που της προκάλεσε βαρύ τραυματισμό στον λαιμό.

Η γυναίκα υπέστη εκτεταμένη αιμορραγία και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

«Ήρθε ως επισκέπτρια - Ήταν απολύτως φυσιολογική»

Ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος ήταν και εκπαιδευτής της γυναίκας, υποστήριξε ότι, σύμφωνα με όσα ο ίδιος αντιλήφθηκε, δεν επρόκειτο για ατύχημα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η γυναίκα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Ακολουθήσαμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και τη διερεύνηση όλων των στοιχείων, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Ωστόσο, η 40χρονη χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να τον αναγκάσει να οπισθοχωρήσει: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. "Φύγε λίγο πίσω... Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω...", μου είπε».

Η απόσταση αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το σχέδιό της: «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε».