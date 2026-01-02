Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Δεν υπάρχει ενημέρωση για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων»

Την ώρα που στην Ελβετία συνεχίζεται το μακάβριο έργο της ταυτοποίησης των τουλάχιστον 40 νεκρών μετά τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ γνωστού θερέτρου σκι, στην Ελλάδα υπάρχει αισιοδοξία ότι δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων του Κραν Μοντανά.



Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για την ύπαρξη Ελλήνων στη μακάβρια λίστα με τα θύματα, αλλά και μεταξύ των τραυματιών.



«Δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο που μπορώ να πω, αλλά αυτήν τη στιγμή μπορώ να πω ότι δεν έχουμε κάποια έγκυρη πληροφόρηση ότι βρίσκονται Έλληνες μεταξύ των θυμάτων», σχολίασε ο Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην ΕΡΤ.



«Τα ζητήματα είναι λεπτά, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Αν υπάρχει κάτι, μόλις το μάθουμε, θα ανακοινωθεί. Η εκτίμηση και η ελπίδα μας είναι ότι τελικά κανένας Έλληνας δεν θα είναι ανάμεσα στα θύματα», συμπλήρωσε ο ίδιος.



Ο υφυπουργός Εξωτερικών κάλεσε επίσης εκείνους που αγωνιούν για την τύχη δικών τους ανθρώπων να έρθουν σε επικοινωνία με το υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να παρασχεθεί η απαιτούμενη βοήθεια: «Ήδη χτες κάποιοι επικοινώνησαν με το υπουργείο, αναζητώντας δύο γυναίκες και όλα έληξαν καλά».



Ο Γιάννης Λοβέρδος τόνισε εξάλλου ότι είναι κακοήθεια να χαρακτηρίζονται ως «κακομαθημένα» τα παιδιά που σκοτώθηκαν γιορτάζοντας την έλευση του νέου έτους στο ελβετικό θέρετρο.



«Σκέφτομαι πάρα πολύ τους γονείς των θυμάτων και απευθύνω τα θερμά μου συλλυπητήρια. Πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η ταυτοποίηση των θυμάτων, τουλάχιστον να υπάρξει μία λύτρωση των οικογενειών».



Συνεχίζεται η ταυτοποίηση θυμάτων

Σε εξέλιξη βρίσκεται εξάλλου η έρευνα των αρχών και η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, προκαλώντας τουλάχιστον 40 θανάτους και περισσότερους από 100 τραυματισμούς.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε πως η επιχείρηση αναγνώρισης των θυμάτων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, λόγω του μεγέθους της τραγωδίας και της σοβαρότητας των τραυματισμών.

Αγωνία για τους αγνοούμενους – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Έχουν κινητοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να παραδοθούν οι σοροί στις οικογένειες το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Μπεατρίς Πιού.

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους. «Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μέσω Instagram, Facebook, παντού. Δεν έχουμε καμία απάντηση. Ούτε οι γονείς γνωρίζουν τι έχει συμβεί», δήλωσε η 17χρονη Ελεονόρ, εκφράζοντας την αγωνία πολλών νέων που βρίσκονταν στην περιοχή για τις διακοπές τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα) στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, όπου είχαν συγκεντρωθεί τουρίστες -στην πλειονότητά τους νεαροί- για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να προσπαθούν να σπάσουν παράθυρα για να διαφύγουν, ενώ άλλοι, με σοβαρά εγκαύματα, έτρεχαν εκτός του κτιρίου αναζητώντας βοήθεια.

Οι τοπικές Αρχές κάνουν λόγο για περίπου 40 νεκρούς και 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σε σοβαρή κατάσταση.

Πένθος και εθνική συγκίνηση

Το βράδυ της Πέμπτης, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σιωπηλοί μπροστά στο μπαρ, αψηφώντας τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν ανακοίνωσε ότι οι σημαίες στο ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες.

Πολλοί αλλοδαποί ανάμεσα στα θύματα

Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται εννέα Γάλλοι υπήκοοι, ενώ οκτώ ακόμη Γάλλοι αγνοούνται, σύμφωνα με το Κε ντ’ Ορσέ. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι περίπου 15 Ιταλοί τραυματίστηκαν, ενώ ισάριθμοι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή της Ιταλίας, Τζαν Λορέντζο Κορνάντο, πέντε από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Λοζάνης, της Γενεύης, της Ζυρίχης, καθώς και σε γειτονικές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Έρευνα για τα αίτια – Αποκλείεται το ενδεχόμενο επίθεσης

Στο Κραν Μοντανά έχει συσταθεί κλιμάκιο διαχείρισης κρίσης στο τοπικό συνεδριακό κέντρο, με αποστολή την υποστήριξη και την ενημέρωση των οικογενειών των θυμάτων.

Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης, με τη γενική εισαγγελέα να δηλώνει ότι «το επικρατέστερο σενάριο είναι μια γενικευμένη φωτιά που προκάλεσε έκρηξη».

Σύμφωνα με συγκλίνουσες μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από διεθνή ΜΜΕ, ενδέχεται η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθηριστές που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια ως μέρος θεαματικού σόου, όταν αυτοί ήρθαν σε επαφή με την οροφή του καταστήματος. Οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται, χωρίς να έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.