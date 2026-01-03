Τραγωδία στο Κραν Μοντάνα: Συγκλονίζει πατέρας-ήρωας που έσωσε την κόρη του και άλλους 10

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η τραγωδία από τη φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 40 νεκρούς και 119 τραυματίες, εκ των οποίων οι 80 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, συνεχίζεται η αγωνία για την τύχη της 15χρονης Ελληνίδας Αλίκης, η οποία παραμένει αγνοούμενη.

Οι ελβετικές αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα ήταν πολύ μεγαλύτερος, αν δεν είχε υπάρξει η άμεση επέμβαση ενός 55χρονου πατέρα, ο οποίος έσπευσε στο σημείο έπειτα από απελπισμένο τηλεφώνημα της κόρης του.

Σωτήρια η παρέμβαση 55χρονου πατέρα

Τη στιγμή που η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του κλαμπ, η νεαρή τον κάλεσε ζητώντας βοήθεια, με τον ίδιο να τρέχει στο μπαρ και να σπάει πλαϊνή πόρτα, δημιουργώντας επιπλέον διέξοδο διαφυγής.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, η κόρη του βρισκόταν εκτός του κλαμπ όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε. Μέσα διασκέδαζαν φίλοι της, οι οποίοι παγιδεύτηκαν όταν οι φλόγες και ο πυκνός καπνός προκάλεσαν πανικό. Η κεντρική έξοδος μπλόκαρε από τον συνωστισμό, με αποτέλεσμα δεκάδες άτομα να εγκλωβιστούν.

The footage of the Swiss ski resort fire is actually terrifying AF.



The fact that some people are so desensitized to actual danger, and would rather film it and sing and dance around the fire, rather than leave ASAP or do something about it, though? Sheeeesh.



40 people gone,… pic.twitter.com/CDcKlEkg1i — Phoeni𝕏 2A 🇺🇸 (@Phoenix2A_1980s) January 2, 2026

Ο 55χρονος, γνωστός ως Καμπόλο, κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να απεγκλωβίσει τουλάχιστον 10 νέους. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τη στιγμή που ανοίγει με τη βία μια πόρτα δίπλα στην κεντρική είσοδο, ενώ νεαροί βγαίνουν έξω εμφανώς ταραγμένοι για να πάρουν ανάσα.

«Έβγαζα παιδιά έξω ένα-ένα»

Ο ίδιος νοσηλεύεται λόγω εισπνοής καπνού και, μιλώντας από το νοσοκομειακό του κρεβάτι, στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero, περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε. «Μας παρακαλούσαν για βοήθεια σε πολλές γλώσσες. Ήταν πολύ νέοι», ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν σκέφτηκε στιγμή τον κίνδυνο. «Έβγαζα παιδιά έξω ένα-ένα, με γυμνά χέρια», είπε.

Όπως αποκάλυψε, η κόρη του θα βρισκόταν επίσης μέσα στο κλαμπ τη μοιραία νύχτα, αν δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι για να υποδεχτεί τη νέα χρονιά με τους γονείς της. Ο φίλος της δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ώρες αγωνίας για την 15χρονη Αλίκη

Την ίδια ώρα, το θρίλερ εντοπισμού της 15χρονη Ελληνίδας, Αλίκης Καλλέργη, συνεχίζεται. Ο Ρομέν Καλλέργης, αδελφός της 15χρονης που βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά, ανέφερε με (νέα) ανάρτησή του ότι η σορός της αδελφής του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, διαψεύδοντας έτσι κάποιες σχετικές πληροφορίες που διακινήθηκαν.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ρομέν Καλλέργης απηύθυνε έκκληση προς όλους να προσευχηθούν για την αδελφή του, με την ελπίδα να υπάρξει κάποιο καλό νέο. «Η Αλίκη δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί. Προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή».

Η 15χρονη Αλίκη βρισκόταν στο μπαρ μαζί με φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά που κατέστρεψε τον χώρο και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρά άτομα.