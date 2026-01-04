Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 16 θύματα - Σπαρακτικές εικόνες από τις λειτουργίες

Συνεχίζονται οι έρευνες που σχετίζονται με την τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άτομα.

Σύμφωνα με τις τελευταίας πληροφορίες, οι Αρχές ταυτοποίησαν ακόμη 16 θύματα με τον συνολικό αριθμό πλέον να αγγίζει τα 24 ενώ οι εκτιμήσεις παραμένουν απαισιόδοξες με τον τελικό απολογισμό να αναμένεται ακόμα μεγαλύτερος.

Συνολικά, έχουν ταυτοποιηθεί:

Δέκα Ελβετοί,

τρεις Ιταλοί 16 ετών,

ένας Ρουμάνος 18 ετών,

ένας Γάλλος 18 ετών και

ένας Τούρκος 18 ετών

Επιπλέον, έχει ταυτοποιηθεί και 14χρονη έφηβη, ενώ οι ηλικίες των θυμάτων είναι από 16 έως 18 ετών, κάνοντας ακόμα χειρότερη την κατάσταση.

Ξεκίνησαν οι λειτουργίες στη μνήμη των θυμάτων

Παράλληλα, σήμερα, Κυριακή (4/1) εκατοντάδες κόσμου μαζεύτηκε στην εκκλησία του Αγίου Χριστόφορου στην πλατεία της περιοχής για να προσευχηθεί τόσο για τους νεκρούς όσο και για τους τραυματίες που δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή.

Οι εικόνες είναι σπαρακτικές όπου οικογένειες, συγγενής, φίλοι ακόμα και άγνωστοι έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο για να αποδώσουν φόρο τιμής στα αδικοχαμένα παιδιά.

Οδυνηρή αναμονή για τους συγγενείς

Την ίδια ώρα, οι αρχές υπόσχονται επίσπευση της διαδικασίας, προσπαθώντας να αποφύγουν λάθος πληροφορίες για νεκρούς ή αγνοούμενους.

«Δεκάδες γονείς 15χρονών παιδιών βρίσκονται μεταξύ του σημείου της τραγωδίας και του Συντονιστικού Κέντρου υποστήριξης συγγενών αγνοουμένων», μεταδίδει ο Φάνης Παπαθανασίου. Στην εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, δεκάδες συγκεντρωμένοι προσεύχονται με βουβό πόνο.

Όπως σημειώνεται, το σενάριο που απομένει για πολλούς είναι να εντοπιστεί σε νοσοκομείο το αγαπημένο τους πρόσωπο, έστω με βαριά εγκαύματα, ή να βρεθεί η σορός σε νεκροτομείο. Την ίδια στιγμή, έξι τραυματίες δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί.

Εισαγγελική έρευνα για αίτια της τραγωδίας

Τα αναπάντητα ερωτήματα πληθαίνουν, καθώς η εισαγγελέας του Βαλέ διέταξε ποινική διερεύνηση. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κατασκευαστική αμέλεια και θέματα πυρασφάλειας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, ενημέρωσε ότι από τους 119 τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί οι 113. Ανάμεσά τους:

71 Ελβετοί

14 Γάλλοι

11 Ιταλοί

4 Σέρβοι

Πολίτες από Βοσνία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Πολωνία και Πορτογαλία

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.