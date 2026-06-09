Τραγωδία στο Λονδίνο: Ζευγάρι και ο 9χρονος γιος τους έπεσαν από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Λονδίνο η τραγική απώλεια μιας τριμελούς οικογένειας, η οποία βρέθηκε νεκρή έπειτα από πτώση από τον 36ο όροφο πολυτελούς ουρανοξύστη στην περιοχή Elephant and Castle.

Θύματα είναι ο 47χρονος Ρακές Πάι, η 46χρονη σύζυγός του Αντίτι Παραλκάρ και ο 9χρονος γιος τους Σιντ. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 27ης Μαΐου στο κτίριο Highpoint, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, καθοριστικό παράγοντα στην ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας φέρεται να είχε διαδραματίσει η σοβαρή κατάσταση της υγείας του παιδιού. Ο 9χρονος αντιμετώπιζε πολλαπλά προβλήματα υγείας, καθώς ήταν άτομο με αναπηρία, παρουσίαζε μαθησιακές δυσκολίες και έπασχε από σοβαρή νεφρική νόσο, για την οποία οι θεράποντες ιατροί είχαν εκτιμήσει ότι οι θεραπευτικές δυνατότητες ήταν πλέον εξαιρετικά περιορισμένες.

Ο πατέρας εργαζόταν ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ η μητέρα κατείχε υψηλόβαθμη θέση σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία. Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, η ζωή τους τα τελευταία χρόνια περιστρεφόταν γύρω από τη φροντίδα του γιου τους και την αναζήτηση εξειδικευμένων θεραπειών.

Η επιστροφή από την Ινδία και η μάχη για τον Σιντ

Φίλοι της οικογένειας ανέφεραν ότι το ζευγάρι εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από περίπου έξι χρόνια και εγκαταστάθηκε στην Ινδία, προκειμένου ο μικρός Σιντ να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, η μητέρα του παιδιού μπορούσε να στηρίζεται στο οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον στη Βομβάη.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες και τις ιατρικές παρεμβάσεις, η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν παρουσίασε ουσιαστική βελτίωση. Έτσι, η οικογένεια επέστρεψε στο Λονδίνο το 2025, συνεχίζοντας τη δύσκολη καθημερινότητά της.

Άνθρωποι που γνώριζαν το ζευγάρι περιγράφουν μια οικογένεια που βρισκόταν υπό διαρκή ψυχολογική πίεση. Όπως αναφέρουν, το βάρος της φροντίδας του παιδιού και η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της υγείας του είχαν επηρεάσει βαθιά και τους δύο γονείς, με τη μητέρα να δυσκολεύεται ιδιαίτερα να διαχειριστεί τη σύνθετη αυτή πραγματικότητα, μακριά από συγγενείς και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Σκηνές πανικού στο σημείο

Τα τρία μέλη της οικογένειας εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στην αυλή του κτιρίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και διασώστες, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να τους επαναφέρουν στη ζωή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στους κατοίκους του συγκροτήματος, καθώς αρκετοί έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της πτώσης. Ένοικοι και εργαζόμενοι στο κτίριο κάνουν λόγο για μια βαθιά τραυματική εμπειρία, ενώ περιγράφουν την ατμόσφαιρα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες ως ιδιαίτερα βαριά και φορτισμένη.

Οι έρευνες των βρετανικών Αρχών συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην ανείπωτη αυτή οικογενειακή τραγωδία.