Τραγωδία στο Μενίδι: Άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση και μετά αυτοκτόνησε με καραμπίνα

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στο Μενίδι. Άνδρας κάλεσε στην Άμεση Δράση και δήλωσε πως πρόκειται να βάλει τέλος στη ζωή του.



Αμέσως, αστυνομικοί έσπευσαν στην πολυκατοικία και άρχισαν να τον ψάχνουν. Κατά την έρευνα παρατήρησαν πως η πόρτα ενός διαμερίσματος στον πρώτο όροφο ήταν ανοιχτή.



Μπήκαν μέσα και είδαν έναν άνδρα νεκρό στο έδαφος και δίπλα του μία καραμπίνα. Ο άνδρας ήταν περίπου 60 ετών. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.