Τραγωδία στο Νέο Δελχί: 18 ξένοι υπήκοοι νεκροί από φωτιά σε ξενοδοχείο

Τουλάχιστον 18 ξένοι υπήκοοι συγκαταλέγονται μεταξύ των 21 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί στην Ινδία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN-News18, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μικρό ξενοδοχείο στην περιοχή Μαλβίγια Ναγκάρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επίσης περισσότεροι από 40 ένοικοι. Μεταξύ των νεκρών είναι υπήκοοι του Μπαγκλαντές, της Νιγηρίας, της Μοζαμβίκης και της Λιβερίας.

Σημαντικός αριθμός των θυμάτων φέρεται να ήταν αλλοδαποί από χώρες της Κεντρικής Ασίας και της Αφρικής, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Ινδία για ιατρική περίθαλψη. Η περιοχή γύρω από μεγάλα νοσοκομεία στο νότιο Νέο Δελχί διαθέτει πολυάριθμα μικρά και μεσαίου μεγέθους καταλύματα που φιλοξενούν ασθενείς από το εξωτερικό και τους συνοδούς τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα κορεατικής υπηκοότητας.

Η φωτιά ξεκίνησε από το εστιατόριο του ξενοδοχείου

Όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου στο εστιατόριο που βρισκόταν στο υπόγειο του ξενοδοχείου «Flourish Stay». Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα προς τους επάνω ορόφους, τυλίγοντας ολόκληρο το πενταώροφο κτίριο.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις διέσωσαν περισσότερους από 40 ανθρώπους και τους μετέφεραν σε κοντινά νοσοκομεία με ορισμένους από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, λόγω της ώρας της εκδήλωσης της πυρκαγιάς πολλοί από τους ενοίκους κοιμόντουσαν με αποτέλεσμα να μην εγκαταλείψουν εγκαίρως το φλεγόμενο κτίριο.

Au moins 21 personnes sont décédées mercredi dans l’incendie, pour l’heure d’origine indéterminée, qui s’est déclaré dans la matinée dans un hôtel de la capitale indienne New Delhi, a annoncé la police locale. pic.twitter.com/i3CHFG5YJ0 — Le Figaro (@Le_Figaro) June 3, 2026

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ανθρώπους να κρέμονται από τα παράθυρα ή να πηδούν πάνω σε στρώματα που είχαν τοποθετηθεί στο έδαφος, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυπταν το κτίριο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί με τις αρχές να εκτιμούν ότι το σοβαρό συμβάν ξεκίνησε από το υπόγειο εστιατόριο και διερευνούν τόσο το ακριβές σημείο ανάφλεξης όσο και τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο παραβίασης των κανονισμών ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ξενοδοχείο διέθετε άδεια λειτουργίας για μόλις έξι δωμάτια ως ξενώνας, ωστόσο στην πράξη λειτουργούσε 25 δωμάτια. Οι ερευνητές ελέγχουν επίσης κατά πόσο οι έξοδοι κινδύνου και τα μέτρα πυρασφάλειας του κτιρίου ήταν επαρκή.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Ταυτόχρονα τόνισε πως η ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει αποζημίωση ύψους 200.000 ρουπιών στις οικογένειες των θυμάτων και 50.000 ρουπιών σε κάθε τραυματία.