Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός κυνηγού, ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Τρίτης (24/11).

Ο 78χρονος άνδρας είχε πάει σε περιοχή στο Ντράφι για να εκπαιδεύσει τον σκύλο του αλλά τα ίχνη του χάθηκαν με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική. Τελικά ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης (25/11) σε δύσβατο σημείο κοντά στον Άγιο Νικόλαο Καλλισίων ενώ λίγο μετά τις 13:00 ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσής του.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες στις 24 Νοεμβριου περίπου στις 20:30.

Ο 78χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα. Επιχειρήσαν 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, η ομάδα ΟΣμηΕΑ καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Μετά από ολονύχτια έρευνα, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα τις μεσημβρινές ώρες και με χρήση φορείου μεταφέρθηκε σε σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα απεγκλωβίστηκε και ο σκύλος του 78χρονου που επέβαινε στο όχημα.

Ο γιος του δήλωσε την εξαφάνιση στην Αστυνομία

Σύμφωνα με το iRafina.gr, ο άνδρας είναι κυνηγός, μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαρουσίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιος του είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι ο πατέρας του είχε μεταβεί με το ασημί αυτοκίνητό του στο Πικέρμι και συγκεκριμένα στο Ντράφι, προκειμένου να εκπαιδεύσει τον σκύλο του.

Όταν δεν επέστρεψε και δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, δηλώθηκε η εξαφάνισή του στην Αστυνομία, στην περιοχή της Πεντέλης, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αμέσως ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, στις οποίες συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ για την επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης ζητήθηκε και η συνδρομή ειδικής μονάδας της ΕΜΟΔΕ, η οποία μεταβαίνει αυτή την ώρα στο σημείο.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.