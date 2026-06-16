Τραγωδία στο ΠΑΓΝΗ: Σήμερα απολογείται ο παππούς για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο παππούς του 18 μηνών βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ σε μία υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ όπως έγραψε το Cretalive, η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε συγγενείς και φίλους, οι οποίοι είναι στο πλευρό του.

Διαβάστε για την απολογία του παππού για την τραγωδία με το βρέφος στο Ηράκλειο.