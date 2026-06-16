Ελλάδα Κρήτη

Τραγωδία στο ΠΑΓΝΗ: Σήμερα απολογείται ο παππούς για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους

Συγγενείς και φίλοι είναι στο πλευρό του.

Unsplash
Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο παππούς του 18 μηνών βρέφους που άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ σε μία υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ όπως έγραψε το Cretalive, η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε συγγενείς και φίλους, οι οποίοι είναι στο πλευρό του.

Διαβάστε για την απολογία του παππού για την τραγωδία με το βρέφος στο Ηράκλειο.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader