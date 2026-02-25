Τραγωδία στο Πέραμα: Νεκρός 26χρονος μοτοσικλετιστής από σύγκρουση μηχανών - Τραυματίστηκε 29χρονος

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο έβαψε με αίμα την άσφαλτο στο Πέραμα Αττικής τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, καθώς την τελευταία του πνοή άφησε ένας 26χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Περάματος, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή Δημητρίου, περίπου στις 1:40 τα ξημερώματα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άνδρες ηλικίας 26 και 29 ετών και οι δύο αναβάτες μηχανής.

Ο 26χρονος αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 29χρονος, που επίσης οδηγούσε μοτοσικλέτα, διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πειραιά προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.