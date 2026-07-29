Τραγωδία στο Σίσι: Νεκρός 55χρονος τουρίστας μετά από καρδιακή ανακοπή στο λιμάνι

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στο λιμάνι του Σισίου στην Κρήτη, όπου ένας 55χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του, ύστερα από καρδιακή ανακοπή.

O άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας αναστάτωση σε πολίτες και επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο,σύμφωνα με το nea kriti.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμά του να ξεκινά χωρίς καθυστέρηση προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Οι διασώστες έδωσαν μάχη για περίπου 45 λεπτά προκειμένου να τον επαναφέρουν, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν και ο 55χρονος κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα ακολουθήσει, ενώ το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει θλίψη και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και στους παρευρισκόμενους στο λιμάνι.