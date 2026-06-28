Τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου - Εξετάζεται αν είναι γνήσια η υπογραφή της 43χρονης σε δελτίο

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της τραγωδίας στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου μια 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου (27/06), με τις Αρχές να προχωρούν ήδη σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του neakriti.gr, συνελήφθη ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου που διαχειρίζεται τη δομή, καθώς και ο βοηθός εκπαιδευτής σκοποβολής. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ εξετάζεται ο ρόλος τους και οι συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης τη στιγμή του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η διαδικασία συμμετοχής της 43χρονης στην προπόνηση, καθώς είχε εκδοθεί προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας 48 ωρών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο έγγραφο που φέρει σχετική υπογραφή, με τη γνησιότητά της να αποτελεί αντικείμενο γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 43χρονη, η οποία είχε ταξιδέψει στην Κρήτη από τη Θεσσαλονίκη για ολιγοήμερες διακοπές, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου προκειμένου να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη προπόνηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, λίγο πριν από το συμβάν ζήτησε από τον εκπαιδευτή να απομακρυνθεί, λέγοντάς του πως η παρουσία του την έκανε να αισθάνεται άβολα και την πίεζε. Μόλις εκείνος έκανε μερικά βήματα πίσω, η γυναίκα φέρεται να έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και να πυροβόλησε.

Αρχικά διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Αν και οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη σώσουν, τα τραύματά της ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, με εκτεταμένες εγκεφαλικές κακώσεις, και τελικά υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Η οικογένειά της ενημερώθηκε άμεσα και μετέβη στην Κρήτη, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, συλλέγοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.