Τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: Μυστήριο με σημείωμα της 43χρονης - «Φύγε, πάρε τη βαλίτσα μου»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στο σκοπευτήριο του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου μια 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη έβαλε τέλος στη ζωή της το πρωί του Σαββάτου (27/6), με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, λίγη ώρα πριν μεταβεί στο σκοπευτήριο, η 43χρονη φέρεται να άφησε στον φίλο της ένα ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο ανέφερε: «Πάω στο Ρέθυμνο να συναντήσω μία φίλη μου που είχε ατύχημα. Φύγε και εγώ θα πετάξω με τη βραδινή πτήση. Πάρε τη βαλίτσα μου».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια μετέβη με ταξί στο σκοπευτήριο, δηλώνοντας ότι επιθυμούσε να συμμετάσχει σε προπόνηση ως νέα αθλήτρια, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στον χώρο.

Ερωτήματα με το σημείωμα που άφησε

Σημειώνεται, πως η 43χρονη και ο φίλος της επρόκειτο να ταξιδέψουν μαζί για τη Γερμανία το πρωί του Σαββάτου, ωστόσο τελικά εκείνος αναχώρησε μόνος, γεγονός που προκαλεί τον προβληματισμό των Αρχών.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για την ύπαρξη του σημειώματος από τον ίδιο, χωρίς όμως να έχουν στη διάθεσή τους το πρωτότυπο έγγραφο. Το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Κρήτη περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα για να συναντήσει τον φίλο της και να περάσουν μαζί τις διακοπές τους.

Παρότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως αυτοκτονία, οι ερευνητές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τι προηγήθηκε του περιστατικού, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις, καθώς και το ιστορικό ψυχικής υγείας της 43χρονης.

Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες

Ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου και ο έφορος οπλισμού, που είχαν συλληφθεί μετά το περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθεροι. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι διαδικασίες που αφορούν την έκδοση του προσωρινού δελτίου αθλητή διάρκειας 48 ωρών και τη λειτουργία του σκοπευτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην προανακριτική του κατάθεση ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου υποστήριξε ότι η 43χρονη δεν παρουσίασε κανένα σημάδι που να προμήνυε όσα ακολούθησαν.

Όπως φέρεται να ανέφερε, κατά τη διάρκεια της προπόνησης η γυναίκα ζήτησε να απομακρυνθεί λίγα βήματα, λέγοντας ότι η στενή παρουσία του την έκανε να αισθάνεται άβολα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.