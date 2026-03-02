Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 17χρονη - Έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/3) στον Πειραιά όταν μία 17χρονη κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν στο διαμέρισμά της στον πέμπτο όροφο μαζί με άλλα τέσσερα άτομα της ίδιας ηλικίας, δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στις 21:45 το βράδυ, η 17χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και βρέθηκε στο κενό.

Αμέσως μετά την πτώση, διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση παραμένουν άγνωστες, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από τις Αρχές.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, η μητέρα της 17χρονης συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.