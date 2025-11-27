Τραγουδώντας... στο χιόνι το «All I want for Christmas is you» - Υπέροχο βίντεο από το Παρίσι

Μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας και τα προβλήματα που αφήνουν λίγο χώρο για αισιοδοξία και ανεμελιά, ένα βίντεο που έρχεται από το Παρίσι, φέρνει αβίαστα ένα χαμόγελο στα χείλη και μία ζεστασιά στην καρδιά.

«Υπεύθυνος» για τα υπέροχα πλάνα ο χορευτής Jikamanu που άρχισε να χορεύει και να τραγουδά τον «ύμνο» των Χριστουγέννων, το τραγούδι «All I want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ, στη μέση ενός δρόμου, στην Πόλη του Φωτός, ενώ χιονίζει. Βρίσκεται έξω από ένα μπαρ όταν ξαφνικά φέρνει ένα τεράστιο ηχείο.

Γύρω του συγκεντρώνονται σιγά σιγά δεκάδες περαστικοί που αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο και ζουν τη στιγμή... Κάποιοι φαίνεται να φορούν μπουφάν, κασκόλ και σκουφιά, ενώ άλλοι κρατούν το ποτό τους ή τα ψώνια τους, αλλά όλοι μαζί δένονται, γίνονται μια παρέα και διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

«Είναι δυνατόν να φέρεις χαρά και ευθυμία στο Παρίσι;» γράφει η λεζάντα του βίντεο που ανέβηκε στο TikTok.

@jikamanu Est-il possible d’apporter la joie et la bonne humeur à Paris ? 😂❄️ ♬ son original - Jikamanu

Ο ίδιος ο χορευτής μάλιστα γράφει σε δεύτερο βίντεο: «Η καρδιά στο αυτοκίνητο στο τέλος μου δίνει ξανά ελπίδα».

@jikamanu The heart on the car at the end gives me hope again 🙏🏾❤️📈❄️ ♬ son original - Jikamanu



