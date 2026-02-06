Τραϊάνα Ανανία: «Είχα κάνει διαλογισμό και είχα δει ότι θα έρθει η πανδημία»

Η Τραϊάνα Ανανία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην συνέντευξή της, στα οράματα που όπως είπε βλέπει, όταν είναι άρρωστη.

«Περνάω καλά όταν είμαι άρρωστη. Στον πυρετό μου βλέπω πράγματα που δεν βλέπω αλλιώς. Δεν σε κοροϊδεύω, όταν είμαι στα 37,5-38, βλέπω οράματα και διάφορα ωραία και κακά πράγματα αλλά είναι ενδιαφέροντα. Δηλαδή έχω υλικό όταν αρρωσταίνω.

Καταλαβαίνω, επίσης, ότι το σώμα μου αποτοξινώνεται όταν αρρωσταίνω και δεν πάω κόντρα σε αυτό. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περνάει ένα σώμα κάθε τόσο, είναι λυτρωτική και καλή για το σώμα» υποστήριξε η ηθοποιός.

Και συνέχισε, αποκαλύπτοντας ότι γνώριζε από πριν ότι θα έρθει η πανδημία. «Το πιο περίεργο πράγμα που είχα δει ήταν ότι θα γίνει πανδημία. Το είχα δει σε διαλογισμό. Δεν ήμουν μόνη, ήμουν με άλλους. Καταλάβαιναν όλοι ότι θα γίνει γιατί το συζητήσαμε. Οι γονείς μου το ξέρουν και έχουν αρχίσει να εκπαιδεύονται σε αυτό σιγά σιγά. Επειδή είναι μεγάλοι άνθρωποι, παλιά τα έβλεπαν τρέλες όλα αυτά. Τώρα όμως που βγαίνουν, με παίρνουν στα σοβαρά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τραϊάνα μίλησε για την «κατάρα» του να είσαι όμορφος. «Δεν έχω περάσει καλά σαν όμορφη να σου πω την αλήθεια. Κατ’ αρχάς νομίζω ότι σαν κωμικός, δεν συνάδει να είσαι και όμορφος» εξομολογήθηκε.