Τραμ: Επαναλειτουργεί από Παρασκευή η στάση «Ζάππειο» - Κανονικά η Γραμμή 6

Επαναλειτουργεί από thn Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, η στάση Τραμ «Ζάππειο» με κατεύθυνση προς Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Η στάση θα εξυπηρετεί πλέον το επιβατικό κοινό από νέα θέση επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.

Με την επαναλειτουργία της στάσης, η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται ξανά σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη - Σύνταγμα.

Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Οι επιβάτες που κινούνται με το Τραμ προς το κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα προς το Σύνταγμα θα μπορούν από την Παρασκευή να χρησιμοποιούν και πάλι τη στάση «Ζάππειο».

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι η στάση επαναλειτουργεί σε νέα θέση επί της Βασιλίσσης Όλγας, στοιχείο που θα πρέπει να λάβουν υπόψη όσοι τη χρησιμοποιούν καθημερινά για τις μετακινήσεις τους.

Κανονικά η σύνδεση Πικροδάφνη - Σύνταγμα

Η επαναλειτουργία της στάσης σημαίνει ότι αποκαθίσταται πλήρως η κυκλοφορία στη Γραμμή 6 του Τραμ, η οποία συνδέει την Πικροδάφνη με το Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται και πάλι σε όλο το μήκος της γραμμής, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις προς το κέντρο της Αθήνας.