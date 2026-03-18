Τραμ: Επανέρχονται τα δρομολόγια μέχρι το Σύνταγμα - Ανοίγουν ξανά τρεις στάσεις

Από αύριο, Πέμπτη, τα δρομολόγια του Τραμ θα πραγματοποιούνται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», καθώς επαναλειτουργούν οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

Με την επαναφορά των συγκεκριμένων στάσεων, η κυκλοφορία των συρμών αποκαθίσταται πλήρως σε όλο το μήκος της γραμμής.

Γιατί είχε διακοπεί η λειτουργία

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία στο τμήμα «Σύνταγμα – Φιξ» είχε διακοπεί προσωρινά, έπειτα από αίτημα της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.