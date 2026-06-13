Τραμπ: Αμερικανικό πλήγμα σκότωσε τον αρχηγό της Tren de Aragua στη Βενεζουέλα

Ένα από τα πιο καταζητούμενα πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος στη Λατινική Αμερική σκοτώθηκε σε αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν «ταχύ και θανατηφόρο» πλήγμα, με στόχο τον Χέκτορ Ράσθενφορντ Γκερέρο Φλόρες, γνωστό ως Niño Guerrero, τον αρχηγό της Tren de Aragua, της συμμορίας της Βενεζουέλας που η Ουάσιγκτον έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δικής του εντολής από τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ο Niño Guerrero ήταν ο αρχηγός «μιας από τις πιο αιμοδιψείς τρομοκρατικές οργανώσεις στον πλανήτη».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε με ανάρτησή του στο X ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και ότι ο Γκερέρο «επιβεβαιώθηκε πως σκοτώθηκε» κατά την επιχείρηση.

Η Βενεζουέλα μιλά για κοινή επιχείρηση

Σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών της Βενεζουέλας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκαν συγκρούσεις με μέλη εγκληματικών οργανώσεων, στις οποίες ο Niño Guerrero «εξουδετερώθηκε».

Το Καράκας ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με εξειδικευμένη τεχνολογική υποστήριξη και μέσα από συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρχές των δύο χωρών.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η ενέργεια έγινε σε στενό συντονισμό με «φίλους στη Βενεζουέλα», με τους οποίους, όπως είπε, οι ΗΠΑ «συνεργάζονται πολύ καλά».

Ποιος ήταν ο Niño Guerrero

Ο Χέκτορ Ράσθενφορντ Γκερέρο Φλόρες θεωρούνταν ο αρχηγός της Tren de Aragua, μιας συμμορίας που ξεκίνησε από τη φυλακή Τοκορόν στη Βενεζουέλα και εξελίχθηκε σε πολυεθνικό εγκληματικό δίκτυο με παρουσία σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Ο Guerrero είχε αποδράσει από τη φυλακή Τοκορόν το 2023, λίγο πριν από αστυνομική επιχείρηση στις εγκαταστάσεις, μαζί με άλλα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Οι αμερικανικές αρχές τον είχαν στοχοποιήσει επανειλημμένα με κυρώσεις, κατηγορώντας τον και άλλα στελέχη της Tren de Aragua για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, ξέπλυμα χρήματος και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

FROM @POTUS — At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth. Before I returned to… pic.twitter.com/2dXhF5IWoH — DOW Rapid Response (@DOWResponse) June 13, 2026

Τι είναι η Tren de Aragua

Η Tren de Aragua θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις που ξεκίνησαν από τη Βενεζουέλα και εξαπλώθηκαν τα τελευταία χρόνια πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Η οργάνωση έχει συνδεθεί με trafficking, εκβιασμούς, απαγωγές, ξέπλυμα χρήματος, συμβόλαια θανάτου, λαθρεμπόριο και οργανωμένες κλοπές. Σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας στη Λατινική Αμερική, η δράση της έχει εντοπιστεί από τον Παναμά έως τη Βραζιλία και κατά μήκος του διαδρόμου των Άνδεων.

Η συμμορία φέρεται επίσης να ελέγχει διαδρομές που ακολουθούν Βενεζουελάνοι και άλλοι μετανάστες από τη Νότια Αμερική προς χώρες όπως η Χιλή, αλλά και προς άλλους προορισμούς στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη.

Η σύνδεση με την κυβέρνηση Μαδούρο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει την Tren de Aragua ότι συντονίζει δραστηριότητες στις ΗΠΑ με την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο. Η Ουάσιγκτον έχει επικαλεστεί αυτόν τον ισχυρισμό για να δικαιολογήσει απελάσεις μεταναστών από τις ΗΠΑ σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ.

Η Tren de Aragua έχει χαρακτηριστεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξένη τρομοκρατική οργάνωση, ενώ η στοχοποίηση της ηγεσίας της εντάσσεται στη σκληρή γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι σε υπερεθνικά εγκληματικά δίκτυα που συνδέονται με ναρκωτικά, trafficking και βία.