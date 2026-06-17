Τραμπ: «Αν δεν μου αρέσει η συμφωνία με το Ιράν, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς»

Νέα σκληρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφές μήνυμα ότι η υπό διαμόρφωση συμφωνία με το Ιράν δεν θεωρείται ακόμη οριστική και ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να επιστρέψει στη στρατιωτική δράση εάν δεν μείνει ικανοποιημένη από το τελικό κείμενο.

Ερωτηθείς εάν το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν έχει ολοκληρωθεί ή εάν εξακολουθούν να γίνονται αλλαγές, ο Τραμπ απάντησε: «Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολούμε. Θα ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους».

Σε δεύτερη ερώτηση για το πότε αναμένεται να οριστικοποιηθεί η διατύπωση της συμφωνίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε με ακόμη πιο αιχμηρή ρητορική: «Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε αμέσως στο να ρίχνουμε βόμβες ακριβώς στη μέση του κεφαλιού τους, επειδή επί 47 χρόνια συμπεριφέρονταν άσχημα».

Ο Τραμπ συνέκρινε επίσης τη δική του προσέγγιση με εκείνη της κυβέρνησης Ομπάμα, ασκώντας δριμεία κριτική στην πυρηνική συμφωνία του 2015. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν σεβάστηκε ποτέ τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί ηγέτες αντιμετώπιζαν με περιφρόνηση την αμερικανική πολιτική εκείνης της περιόδου. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον πραγματοποίησε εκτεταμένες ναυτικές επιχειρήσεις που δεν έγιναν γνωστές στο κοινό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβγαζαν πλοία εκτός δράσης κάθε βράδυ χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Πριν από δύο ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από έναν μήνα, καταστρέψαμε 22 πλοία. Ο μέσος όρος ήταν από 15 έως 25 πλοία τη νύχτα. Κανείς δεν το γνωρίζει αυτό», δήλωσε. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση ενός νέου πλαισίου συμφωνίας, με τον Τραμπ να διαμηνύει ότι η τελική έγκριση θα εξαρτηθεί απόλυτα από το κατά πόσο το Ιράν θα συμμορφωθεί με τους όρους που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.