Τραμπ: Αν το Ιράν σταματήσει τη ροή του πετρελαίου στα Στενά θα τους χτυπήσουμε 20 φορές σκληρότερα

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα», χωρίς να δώσει κανένα χρονοδιάγραμμα, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στον Κόλπο.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μείωσαν τις τιμές του πετρελαίου, που είχαν αυξηθεί αλματωδώς, και φάνηκαν να αλλάζουν κάπως το κλίμα στις χρηματαγορές.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαϊάμι, την πρώτη που παραχώρησε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είπε επίσης ότι ο στρατός του και αυτός του Ισραήλ είναι «πολύ μπροστά» στο χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων στο οποίο είχε αναφερθεί προηγουμένως, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε πως θα διατάξει θα χτυπηθεί «πολύ πιο δυνατά» το Ιράν εάν η Τεχεράνη «πάρει όμηρο τον κόσμο» εμποδίζοντας παραδόσεις πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο περνάει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) υπό κανονικές συνθήκες.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τα ίδια και σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Truth Social όπου τόνισε πως «αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου εντός του Στενού του Ορμούζ, θα πληγεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είκοσι φορές σκληρότερα από ό,τι έχει πληγεί μέχρι στιγμής».

Ειδικότερα, ο Τραμπ γράφει στην ανάρτησή του: «Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου εντός του στενού του Ορμούζ, θα πληγεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑ από ό,τι έχει πληγεί μέχρι στιγμής. Επιπλέον, θα καταστρέψουμε εύκολα στόχους που θα καταστήσουν σχεδόν αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως Έθνους ξανά - Ο Θάνατος, η Φωτιά και η Οργή θα βασιλεύουν πάνω τους - Αλλά ελπίζω, και προσεύχομαι, να μην συμβεί αυτό! Αυτό είναι ένα δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς την Κίνα και όλα τα Έθνη που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το στενό του Ορμούζ. Ας ελπίσουμε ότι είναι μια χειρονομία που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Ιράν: Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει αδιάβατη όσο διαρκεί ο πόλεμος, διεμήνυσε νωρίτερα χθες ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας σε όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τόνισαν πως αυτοί είναι που «θα αποφασίσουν» πότε θα τελειώσει η ένοπλη σύρραξη. Οι ΗΠΑ έπληξαν σε δέκα ημέρες πάνω από 5.000 στόχους, ανάμεσά τους πάνω από 50 ιρανικά πλοία, ανακοίνωσε χθες ο αμερικανικός στρατός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατήρησε τις αμφιβολίες για τους σκοπούς του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ.

Αν και έχει εκφραστεί ανοικτά υπέρ της πτώσης του ιρανικού συστήματος, ή a minima υπέρ της ανάδειξης ηγετών ευθυγραμμισμένων προς τα αμερικανικά συμφέροντα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και η κυβέρνησή του λένε πως στόχος είναι να καταστραφούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως οι βαλλιστικοί πύραυλοι, και να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα -κάτι που η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδίωξε ποτέ.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του χθες βράδυ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων «ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη.

«Απογοήτευση» Τραμπ που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξελέγη ανώτατος ηγέτης του Ιράν - διαδεχόμενος έτσι τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Φλόριντα. Όταν ρωτήθηκε αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αποτελεί στόχο, ο Τραμπ απάντησε πως θα ήταν «ακατάλληλο» να το πει αυτό.