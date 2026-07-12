Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Στενά του Ορμούζ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Τραμπ: Ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα τα Στενά του Ορμούζ

Ο στρατός των ΗΠΑ δηλώνει ότι έχει λάβει θέσεις για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων.

Ντόναλντ Τραμπ/Reuters
Ντόναλντ Τραμπ/Reuters
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ «έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί» για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

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Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Στενά του Ορμούζ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

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