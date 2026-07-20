Τραμπ απειλεί το Ιράν: «Πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη»

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει «πολλαπλάσιο τίμημα» για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι η σχετική εντολή έχει ήδη δοθεί στην αμερικανική στρατιωτική ηγεσία.

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει γι’ αυτόν τον φόνο πολλαπλάσια», έγραψε, σημειώνοντας ότι η οδηγία έχει διαβιβαστεί στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και σε όλα τα ηγετικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι αμερικανικές απώλειες στη Μέση Ανατολή

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά τις αναφορές για αυξανόμενες απώλειες των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκ των οποίων δύο σε στρατιωτική βάση στην Ιορδανία και ένας στο βόρειο Ιράκ.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν την εξέταση ανθρώπινων λειψάνων που εντοπίστηκαν στον χώρο της επίθεσης στην Ιορδανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί.

Καταγγελίες για απόκρυψη στοιχείων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times, οι επιθέσεις είχαν προκαλέσει τραυματισμούς σε δεκάδες Αμερικανούς στρατιωτικούς, καθώς και ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων και ελικόπτερα.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο δεν είχε δημοσιοποιήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις απώλειες και τις ζημιές, επικαλούμενο λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι ο στρατός δεν είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει κάθε περίπτωση τραυματισμού, ιδιαίτερα όταν οι στρατιώτες επιστρέφουν σύντομα στα καθήκοντά τους.

Κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ - Ιράν

Η Ουάσινγκτον έχει αναφέρει ότι οι πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων αποτελούν απάντηση σε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ωστόσο, δεν έχει δώσει πλήρη εικόνα για όλες τις επιθέσεις και τις απώλειες στην περιοχή, με Αμερικανούς αξιωματούχους να επικαλούνται την ανάγκη προστασίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη παραμένει υψηλή, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις προειδοποιήσεις για περαιτέρω αντίδραση.