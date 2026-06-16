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Τραμπ από G7: Ο Νετανιάχου θα πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος σε σχέση με τον Λίβανο

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό αν κι έσπευσε να τονίσει ότι η σχέση τους είναι εξαιρετική.

Reuters
Reuters
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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«Εάν το Ισραήλ δεν μπορεί να φέρει σε πέρας την επιχείρησή του χωρίς να υπάρξουν εκτεταμένες απώλειες αμάχων, τότε η Συρία θα μπορούσε να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο», επισήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία.

Τόνισε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρέπει πλέον να ενεργήσει με μεγαλύτερη υπευθυνότητα όσον αφορά τον Λίβανο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πάντως αρνητικά όταν ρωτήθηκε εάν αισθάνεται απογοητευμένος ή δυσαρεστημένος.

«Όχι, έχουμε εξαιρετική σχέση», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στην ηγεσία του Ιράν σημείωσε ότι θεωρεί πως «είναι πλέον λογική».

Τόνισε ακόμη ότι η σύγκρουση στον Λίβανο θεωρείται «μικρής κλίμακας» ή «δευτερεύουσα» και ότι η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να παραμείνει σε ισχύ και να αντέξει παρά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η συμφωνία με το Ιράν περνά σε «δεύτερη φάση»

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία με το Ιράν, για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εισέρχεται πλέον σε «δεύτερη φάση».

Όπως τόνισε, η συμφωνία έχει πλέον ολοκληρωθεί σε πρώτο επίπεδο και η διαδικασία εισέρχεται στη δεύτερη φάση της. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για την επιτυχία της.

Ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να διαθέσει αμερικανικά κεφάλαια στο Ιράν. «Δεν επενδύουμε καθόλου χρήματα στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά σε απάντηση σε αναφορές βάσει των οποίων, η συμφωνία προβλέπει άμεση χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου Ισραήλ Ιράν Λίβανος Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

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