Τραμπ από G7: Ο Νετανιάχου θα πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος σε σχέση με τον Λίβανο

«Εάν το Ισραήλ δεν μπορεί να φέρει σε πέρας την επιχείρησή του χωρίς να υπάρξουν εκτεταμένες απώλειες αμάχων, τότε η Συρία θα μπορούσε να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο», επισήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία.

Τόνισε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρέπει πλέον να ενεργήσει με μεγαλύτερη υπευθυνότητα όσον αφορά τον Λίβανο.



Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πάντως αρνητικά όταν ρωτήθηκε εάν αισθάνεται απογοητευμένος ή δυσαρεστημένος.



«Όχι, έχουμε εξαιρετική σχέση», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενος στην ηγεσία του Ιράν σημείωσε ότι θεωρεί πως «είναι πλέον λογική».



Τόνισε ακόμη ότι η σύγκρουση στον Λίβανο θεωρείται «μικρής κλίμακας» ή «δευτερεύουσα» και ότι η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να παραμείνει σε ισχύ και να αντέξει παρά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η συμφωνία με το Ιράν περνά σε «δεύτερη φάση»

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία με το Ιράν, για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εισέρχεται πλέον σε «δεύτερη φάση».



Όπως τόνισε, η συμφωνία έχει πλέον ολοκληρωθεί σε πρώτο επίπεδο και η διαδικασία εισέρχεται στη δεύτερη φάση της. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για την επιτυχία της.

Ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να διαθέσει αμερικανικά κεφάλαια στο Ιράν. «Δεν επενδύουμε καθόλου χρήματα στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά σε απάντηση σε αναφορές βάσει των οποίων, η συμφωνία προβλέπει άμεση χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

