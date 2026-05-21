Τραμπ: Δεν ξέρω αν θα πάω στον γάμο του γιου μου, έχω μια υποχρέωση που λέγεται Ιράν

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ίσως στερήσει στον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ τον ίδιο του τον πατέρα στην πιο σημαντική ημέρα της ζωής του αφού ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί.

Ειδικότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως δεν είναι σίγουρος αν θα παραστεί στη γαμήλια τελετή αφού έχει «άλλα θέματα» στο μυαλό του.

«Θα ήθελε να πάω, αλλά θα είναι απλώς μια μικρή, πολύ ιδιωτική εκδήλωση, και θα προσπαθήσω να τα καταφέρω», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Του είπα, ξέρεις αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα, έχω κάτι που λέγεται Ιράν και άλλα πράγματα να ασχοληθώ».

«Δεν υπάρχει σωστή επιλογή για εμένα», πρόσθεσε. «Διότι αν παρευρεθώ, θα με κατηγορήσουν, αν δεν παρευρεθώ, θα με κατηγορήσουν κι αυτό, από τα fake news φυσικά. Μιλάω γι’ αυτό, όχι προσωπικά. Ελπίζω να έχουν έναν υπέροχο γάμο».

Trump: He’d like me to go. I’m going to try. I said, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. He’s a person I’ve known for a long time. pic.twitter.com/mMR2p9TwVW — Clash Report (@clashreport) May 21, 2026

Τη Δευτέρα αποκαλύφθηκε από τα σκανδαλοθηρικά μέσα ότι ο Τραμπ Τζούνιορ και η αρραβωνιαστικιά του, Μπετίνα Άντερσον πρόκειται να παντρευτούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Η τελετή τους θα πραγματοποιηθεί σε ένα ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες, με τη συμμετοχή μόνο λίγων μελών της οικογένειας και φίλων.

Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ Τζούνιορ ανακοίνωσε τον αρραβώνα του, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλη νίκη».