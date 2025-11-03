Τραμπ: Δηλώνει απρόθυμος να παρέχει χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη, αν εκλεγεί δήμαρχος ο Μαμντάνι

Απρόθυμος να στείλει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αν εκελειγεί δήμαρχος ο αριστερός υποψήφιος Ζοράν Μαμντάνι. Σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα είναι δύσκολο για μένα, ως πρόεδρο, να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη, γιατί αν η Νέα Υόρκη διοικείται από έναν κομμουνιστή, το μόνο που κάνεις είναι να σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να μειώσει τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και τη χρηματοδότηση για έργα που βρίσκονται κυρίως σε περιοχές που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μαμντάνι προηγείται του κύριου αντιπάλου του, του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, την παραμονή των εκλογών της Τρίτης.

Ο Τραμπ δεν ανέλυσε περαιτέρω τη δήλωσή του σχετικά με τη χρηματοδότηση σε περίπτωση νίκης του Μαμντάνι. Η Νέα Υόρκη έλαβε 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

Τι είπε στη συνέντευξη στο 60 Minutes

Σε μια εκτενή συνέντευξη στο πρόγραμμα 60 Minutes του CBS την Κυριακή, ο Τραμπ είπε ότι ένας δήμαρχος Μαμντάνι θα έκανε τον αριστερό πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάσιο να «φαίνεται υπέροχος». «Είδα τον ντε Μπλάσιο, πόσο κακός δήμαρχος ήταν, και αυτός ο άνθρωπος θα κάνει πολύ χειρότερη δουλειά από τον ντε Μπλάσιο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Μαμντάνι.

Ο Τραμπ, ο οποίος μεγάλωσε στην περιοχή Queens της Νέας Υόρκης, υποστήριξε επίσης τον Κουόμο, έναν Δημοκρατικό, στη συνέντευξη. «Δεν είμαι οπαδός του Κουόμο, αλλά αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα σε έναν κακό Δημοκρατικό και έναν Κομμουνιστή, θα διαλέξω πάντα τον κακό Δημοκρατικό, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Ποιος είναι ο Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι, ο οποίος θα διοικούσε ένα παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο, αυτοχαρακτηρίζεται δημοκρατικός σοσιαλιστής, αν και έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι είναι κομμουνιστής, αστειευόμενος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ότι είναι «κάτι σαν Σκανδιναβός πολιτικός», μόνο που είναι πιο μελαψός.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Μαμντάνι κέρδισε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, ενώ ο Κουόμο ήρθε δεύτερος. Ο 34χρονος βουλευτής χαρακτήρισε τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης μαριονέτα και παπαγάλο του Τραμπ. «Η απάντηση στην προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφό της εδώ στο Δημαρχείο», δήλωσε ο Μαμντάνι τη Δευτέρα. «Είναι να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική λύση που να ανταποκρίνεται σε αυτό που οι Νεοϋορκέζοι επιθυμούν τόσο απεγνωσμένα να δουν στην πόλη τους και σε αυτό που βρίσκουν στον εαυτό τους και στους γείτονές τους κάθε μέρα – μια πόλη που πιστεύει στην αξιοπρέπεια όλων όσων την αποκαλούν σπίτι τους».

Ο Κουόμο προσπάθησε να αποκρούσει αυτή την επίθεση παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον μόνο υποψήφιο με αρκετή εμπειρία για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Τραμπ. Ήταν κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν πολλές πολιτείες ήρθαν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση Τραμπ, αν και ο ίδιος ο Κουόμο τέθηκε υπό εξέταση μετά την ανακάλυψη από τους ερευνητές της πολιτείας ότι οι θάνατοι σε γηροκομεία υποτιμήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της επιδημίας. «Πολέμησα τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Κουόμο κατά τη διάρκεια μιας τηλεμαχίας. «Όταν αγωνίζομαι για τη Νέα Υόρκη, δεν πρόκειται να σταματήσω».

Ο Τραμπ έχει αποστείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις υπό δημοκρατική ηγεσία στο πλαίσιο της καταστολής της εγκληματικότητας, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αφαιρέσει τη χρηματοδότηση από τις δικαιοδοσίες που περιορίζουν τη συνεργασία τους με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης.