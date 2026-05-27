Τραμπ: Έγραψε 30/30 σε τεστ γνωστικής αξιολόγησης και έδωσε απάντηση για την υγεία του

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι πέτυχε 30/30 σε τεστ γνωστικής αξιολόγησης, προβάλλοντας το αποτέλεσμα ως απάντηση για την υγεία του.

Δημήτρης Σουλτογιάννης
Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social, γνωστοποιώντας ότι πέτυχε σκορ 30/30 στο τεστ Montreal Cognitive Assessment (MoCA), ένα σύντομο εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται κυρίως για τον εντοπισμό ήπιων γνωστικών διαταραχών και πρώιμων ενδείξεων άνοιας.

Ο ίδιος δεν περιορίστηκε απλώς στη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος, αλλά το αξιοποίησε και ως πολιτικό επιχείρημα, επιχειρώντας να ενισχύσει την εικόνα του ως προς τη νοητική του επάρκεια.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο όπου η ηλικία και η πνευματική κατάσταση των πολιτικών ηγετών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφθεί πρόσφατα νοσοκομείο στην Ουάσινγκτον για προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο.

Παρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την υγεία του, ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι «απόλυτα άψογα».

