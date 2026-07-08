Τραμπ: «Είμαι ο νούμερο ένα στόχος του Ιράν» - Η απάντηση γρίφος για τα F-35 στην Τουρκία

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αναφερόμενος στις σχέσεις με το Ιράν, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις αμυντικές δαπάνες των συμμάχων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Σύνοδος ήταν «πολύ επιτυχημένη», ενώ ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη φιλοξενία, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο άνθρωπο και ισχυρό ηγέτη».

«Είμαι ο νούμερο ένας στόχος για το Ιράν - Μπορεί να με σκοτώσουν»

Αναφερόμενος στην κατάσταση με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας αποτέλεσε «μεγάλη στρατιωτική επιτυχία», σημειώνοντας πως «αυτό που κάναμε στο Ιράν έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 47 χρόνια».

«Το Ιράν είχε εκατοντάδες αεροσκάφη. Τώρα έχουν χαθεί όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αποτελεί βασικό στόχο της Τεχεράνης, λέγοντας: «Είμαι ο νούμερο ένας στόχος για το Ιράν. Μπορεί να με σκοτώσουν».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμεί να προχωρήσει σε συμφωνία, ωστόσο «δεν ξέρει πώς να κάνει συμφωνία», ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του στις ενέργειες της χώρας, αναφέροντας πως «κυκλοφορούν και πυροβολούν πλοία τη νύχτα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο πληθωρισμός στο Ιράν έχει φτάσει στο 350%, σημειώνοντας πως «όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν στο 5 με 6%».

Αναφερόμενος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα, ισχυρίστηκε ότι «το Ιράν σκότωσε 52.000 διαδηλωτές τους τελευταίους τρεις μήνες».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει λόγο για διαφορετικό αριθμό, αναφέροντας 54.000 νεκρούς διαδηλωτές.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στο ΝΑΤΟ»

Για τη Συμμαχία, ο Τραμπ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν «με μεγάλη διαφορά, ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στο ΝΑΤΟ».

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι χώρες-μέλη της Συμμαχίας προχωρούν προς τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5%, ενώ σημείωσε πως οι ΗΠΑ επένδυσαν φέτος 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στις ένοπλες δυνάμεις τους.

«Θα ζητήσουμε 1,5 τρισεκατομμύριο στο μέλλον», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα κατευθύνονται στον καλύτερο εξοπλισμό παγκοσμίως.

«Πολλές από αυτές τις χώρες είναι πολύ πλούσιες. Δεν χρειάζεται να λυπόμαστε για αυτές», πρόσθεσε.

BREAKING: President Trump declares that American defense companies will be the primary beneficiaries as European nations aggressively rebuild their militaries.



"The defense companies are going to be making most of that equipment. They want the American equipment because it works… pic.twitter.com/ETFYX8EwC5 — Fox News (@FoxNews) July 8, 2026

«Κύριε, σας αγαπάμε» - Η αναφορά στους ηγέτες του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ακόμη ότι ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ τού είπαν: «Κύριε, σας αγαπάμε».

Σχολιάζοντας τη φράση αυτή, είπε: «Μιλάμε για ενήλικες ανθρώπους που το λένε αυτό. Δεν είναι ωραίο; Ίσως προσπαθούν να με κολακέψουν».

Ο Τραμπ παρέμεινε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ περισσότερο από το αρχικά αναμενόμενο, καθώς ο Λευκός Οίκος καθυστέρησε την αναχώρησή του εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης νέες συνεργασίες στον αμυντικό τομέα.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία Anduril Industries προχωρά σε συμφωνία για την κατασκευή νέων πυραύλων «Barracuda» για την Πολωνία, την οποία χαρακτήρισε χώρα που «τα πηγαίνει πολύ καλά» και διαθέτει «σπουδαίο πρόεδρο».

Παράλληλα, έκανε γνωστή τη συνεργασία των εταιρειών Lockheed Martin και Rheinmetall για την κατασκευή τακτικών πυραυλικών συστημάτων του αμερικανικού στρατού.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία - «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν προτίθεται να εγκρίνει την πώληση των F-35 στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε:

«Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Αλλά ο Ερντογάν είναι καλός μαζί μας».

Η τοποθέτηση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης της Ουάσινγκτον στο ζήτημα των προηγμένων μαχητικών, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Οι αναφορές στην οικονομία, τον κομμουνισμό και το TikTok

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει «τις μεγαλύτερες επενδύσεις» στην ιστορία τους, ύψους 90,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σημείωσε πως τα τελευταία δύο χρόνια «δεν υπήρξε ποτέ ξανά τέτοια ανάπτυξη στις ΗΠΑ».

Σε αναφορά του στον κομμουνισμό δήλωσε: «Οι κομμουνιστές δεν θέλουν τον Θεό».

Παράλληλα, μίλησε και για την παρουσία του στο TikTok, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι το νούμερο ένα στο TikTok», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να μεταφέρει το μήνυμά του για την επιτυχία της Αμερικής και να προειδοποιεί για τον κομμουνισμό.