Τραμπ εκτός ελέγχου για τους μετανάστες: «Οι Σομαλοί δεν προσφέρουν τίποτα - Δεν τους θέλω εδώ»

Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρει ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σχεδιάζει να ενισχύσει τους πόρους της στην περιοχή Μινεάπολη-Σεντ Πωλ, προκειμένου να ξεκινήσει επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, στοχεύοντας άτομα που έχουν λάβει εντολή απέλασης. Η περιοχή έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό μετανάστες από τη Σομαλία στις ΗΠΑ, ορισμένοι από τους οποίους έχουν λάβει εντολή απέλασης.



Οι ενισχυμένες επιχειρήσεις της ICE στις Δίδυμες Πόλεις αναμένεται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα, ανέφερε ο αξιωματούχος. Αναμένεται να στοχοποιηθούν εκατοντάδες άτομα, ανέφερε το πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το σχέδιο. Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, Tricia McLaughlin, δήλωσε ότι η Υπηρεσία δεν θα συζητήσει «μελλοντικές ή πιθανές επιχειρήσεις».

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν θέλω [Σομαλούς] στη χώρα μας»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CBSnews,ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε τα βέλη του κατά της σομαλικής κοινότητας της Μινεσότα, της Σομαλίας και της διασποράς γενικότερα.



«Δεν προσφέρουν τίποτα... Δεν τους θέλω στη χώρα μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. «Δεν είναι πολιτικά ορθό, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν τους θέλω εδώ. Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιο λόγο».



Σε μια ανάρτηση για την Ημέρα των Ευχαριστιών, στην οποία αποκάλεσε επίσης τον κυβερνήτη Tim Walz «υβριστικό» για τα άτομα με νοητική αναπηρία, ο Τραμπ είπε ότι οι Σομαλοί πρόσφυγες «καταλαμβάνουν πλήρως την κάποτε μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα».

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα είχε διατάξει την επανεξέταση όλων των κατόχων πράσινης κάρτας από τη Σομαλία και από περισσότερες από δώδεκα άλλες χώρες και δήλωσε ότι θα τερμάτιζε το καθεστώς προσωρινής προστασίας για τους Σομαλούς στη Μινεσότα, ισχυριζόμενος ότι «σομαλικές συμμορίες τρομοκρατούν τους κατοίκους αυτής της υπέροχης Πολιτείας».



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει βάλει στο στόχαστρο τους ανθρώπους σομαλικής καταγωγής που ζουν στις ΗΠΑ, λέγοντας προσφάτως ότι «έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα», μια ρητορική που, σύμφωνα με τους ηγέτες της κοινότητας, έχει εντείνει τις εντάσεις και αναζωπυρώσει τους φόβους για διακρίσεις.



Εξάλλου, τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, το βράδυ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε επίσης ότι το υπουργείο του διερευνά εάν χρήματα από τους φόρους της Μινεσότα κατέληξαν στην Αλ Σαμπάμπ, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση και είναι συνδεδεμένη με την Αλ Κάιντα, με έδρα τη Σομαλία.

Οι ηγέτες Μινεάπολις-Σεντ Πωλ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τη σομαλική κοινότητα

Στον αντίποδα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δήμαρχοι της Μινεάπολις και Σεντ Πωλ, μαζί με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολις, Μπράιαν Ο'Χάρα και το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Μινεάπολις, Τζαμάλ Οσμάν, δήλωσαν ότι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τη σομαλική κοινότητα της μητροπολιτικής περιοχής.



«Στη σομαλική κοινότητά μας, σας αγαπάμε και είμαστε μαζί σας. Αυτή η δέσμευση είναι ακλόνητη», δήλωσε ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι. «Είμαστε περήφανοι που φιλοξενούμε τη μεγαλύτερη σομαλική κοινότητα σε ολόκληρη τη χώρα». Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Σέντ Πωλ, Μέλβιν Κάρτερ, δήλωσε ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ είναι «αντιαμερικανικές».



«Μεγάλωσα σε μια Αμερική που υπερηφανευόταν για το γεγονός ότι ήταν χώρα μεταναστών, που υπερηφανευόταν για το γεγονός ότι άνθρωποι από άλλες χώρες κοίταζαν πέρα από έναν ολόκληρο ωκεανό και έλεγαν ότι εκεί θέλουν να ζήσουν», δήλωσε ο Κάρτερ. «Θέλω να πω, φαίνεται σε πολλούς από εμάς ότι όσο πιο σκούρο είναι το δέρμα των μεταναστών που έρχονται στη χώρα μας, τόσο περισσότερο έχει αλλάξει η στάση μας ως χώρα απέναντι στη μετανάστευση. Αυτό είναι αντιαμερικανικό. Αυτό είναι ανησυχητικό».

