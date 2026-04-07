Τραμπ: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε - Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν

Ευθείες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με μήνυμά του στο Truth Social:

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρόκειται για μια δραματική επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, 12 σχεδόν ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ απειλεί με εκτεταμένους βομβαρδισμούς σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υψώνουν τους τόνους, στέλνοντας σαφές μήνυμα κλιμάκωσης. Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν πως «η αυτοσυγκράτηση έληξε», προαναγγέλλοντας σκληρή και χωρίς περιορισμούς αντίδραση.



Μάλιστα, προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε κινήσεις που «θα ξεπεράσουν τα όρια της περιοχής», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο γενικευμένης ενεργειακής και γεωπολιτικής κρίσης. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι στόχος θα μπορούσε να γίνει η ενεργειακή τροφοδοσία των αντιπάλων τους, με επιπτώσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν για χρόνια.