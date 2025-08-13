Τραμπ, Ευρωπαίοι ηγέτες και Ζελένσκι συζητούσαν για μία ώρα - «Εξαιρετική» η τηλεδιάσκεψη

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες, παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Διήρκησε περίπου μία ώρα και πραγματοποιήθηκε στην καγκελαρία και υπό αυστηρότατα μέτρα ασφάλειας, δύο 24ωρα πριν από την συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε τη συνομιλία ως «πολύ καλή» και τόνισε ότι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει την κοινή τους στάση για την Ουκρανία, δεσμευόμενες για στενό συντονισμό. «Aνταλλάξαμε απόψεις για την επερχόμενη διμερή συνάντηση στην Αλάσκα. Σήμερα, η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία. Θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», σχολίασε στο Χ.





Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επίσης χαρακτήρισε τη συνομιλία «εξαιρετική» και εξέφρασε την εκτίμησή του για την ηγεσία του Τραμπ. Δήλωσε ότι οι σύμμαχοι είναι ενωμένοι στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος και ότι η ευθύνη για την επόμενη κίνηση βρίσκεται πλέον στον Πούτιν.

Great call with @POTUS, @ZelenskyyUA & European leaders ahead of President Trump’s meeting with Putin in Alaska. We are united in pushing to end to this terrible war against 🇺🇦 & achieve just and lasting peace. Appreciate @realDonaldTrump leadership & close coordination with… — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 13, 2025





Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ανέφερε ότι συζήτησαν εν συντομία τις εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες η Ουκρανία χρειάζεται. Επισήμανε ότι η συζήτηση για το είδος των εγγυήσεων πρέπει να γίνει μόλις επιτευχθεί ειρήνη και ότι ο Τραμπ θα δώσει προτεραιότητα στη συζήτηση για την κατάπαυση του πυρός στη συνάντηση της Παρασκευής.

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο Τραμπ θα «αγωνιστεί» για μια τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη.

Ελπίδα Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι σύμμαχοι είναι θετικοί και ενωμένοι ενόψει των συνομιλιών της Αλάσκας. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός θα είναι το κύριο θέμα, ζήτησε περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας. Επίσης, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση των τριών ηγετών.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/JOHN MACDOUGALL / POOL

Η αστυνομία του Βερολίνου ενημερώθηκε μόλις λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Ουκρανού προέδρου και έχει θέσει σε εφαρμογή το ανώτατο επίπεδο μέτρων ασφάλειας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του συνδικάτου της αστυνομίας, «όλα όσα είναι διαθέσιμα τίθενται τώρα σε εφαρμογή», ενώ υπάρχουν σοβαρές διακοπές στην κυκλοφορία των μαζικών μέσων μεταφοράς.

Ειδικά μέτρα ασφαλείας

Στην καγκελαρία, όπου βρέθηκαν ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνσκι, είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα προκειμένου να μην είναι εφικτή η υποκλοπή των συνομιλιών. Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, τον «μυστικό» όροφο, βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων, ένας χώρος χωρίς παράθυρα, με εγκατεστημένες οθόνες και ειδική τεχνολογία η οποία εγγυάται την ασφάλεια της επικοινωνίας. Στον χώρο δεν επιτρέπεται καν η παρουσία διερμηνέων και όλοι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να μιλήσουν στην αγγλική, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα θα έμεναν εκτός της αίθουσας, απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε «κουτί θορύβου», ο οποίος εξουδετερώνει τα μικρόφωνα των συσκευών.



Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην πολιτεία της Αλάσκας των ΗΠΑ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα είναι παρών όταν ο οι δύο ηγέτες θα διαπραγματεύονται για τη χώρα του και σε αυτό το πνεύμα επιχειρήθηκε σήμερα ο συντονισμός του με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών.