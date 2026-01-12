Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους είναι δύο έλκηθρα με σκυλιά - Θα την πάρουμε έτσι ή αλλιώς»

Αν και έχει ανοίξει μέτωπα με σχεδόν τον... μισό πλανήτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εγκαταλείπει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να αποκτήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής αρκτικής περιοχής της Δανίας «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», γιατί «αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει η Ρωσία ή η Κίνα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η κατάληψη της Γροιλανδίας είναι απαραίτητη για τις ΗΠΑ, ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να αποκτήσουν τον έλεγχό της.



«Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, η Ρωσία ή η Κίνα θα την πάρουν και δεν πρόκειται να αφήσω να συμβεί αυτό... αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα έχουμε τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ πετούσε με το Air Force One από τη Φλόριντα προς την Ουάσιγκτον.



🚨 JUST IN: President Trump says the US WILL take Greenland, we are RE-CLAIMING the Western Hemisphere



"If we don't take Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen!"



"One way or the other, we're going to have Greenland!" 🇺🇸🇬🇱



🔥🔥 pic.twitter.com/9TH2Upnu17 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 12, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να συναινέσει σε μια τέτοια συμφωνία για τη δική της ασφάλεια και το μέλλον της. «Η Γροιλανδία θα πρέπει να κάνει τη συμφωνία, επειδή η Γροιλανδία δεν θέλει να δει τη Ρωσία ή την Κίνα να την καταλαμβάνουν», είπε.

«Μιλάμε για απόκτηση, όχι για μίσθωση»

Τόνισε επίσης ότι δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή ρύθμιση, όπως η μίσθωση εδαφών, αλλά μάλλον για μόνιμη απόκτηση. «Μιλάμε για απόκτηση, όχι για μίσθωση, όχι για βραχυπρόθεσμο σκοπό. Μιλάμε για απόκτηση. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί όταν είμαι πρόεδρος», πρόσθεσε.

Σημειώνοντας την παρουσία αμερικανικών βάσεων στη Γροιλανδία, είπε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «περισσότερα από αυτό». «Χρειάζεσαι ιδιοκτησία... Χρειάζεσαι πραγματικά τίτλο».

«Βασικά, η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους. Το ξέρετε αυτό; Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δύο έλκηθρα με σκύλους», είπε. «Στο μεταξύ, βλέπουμε ρωσικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια και κινεζικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια παντού», πρόσθεσε.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό και, αν επηρεάσει το ΝΑΤΟ, ας είναι. Αλλά, ξέρετε, μας χρειάζονται περισσότερο από ό,τι εμείς τους χρειαζόμαστε, σας το λέω με βεβαιότητα», σχολίασε.

