Τραμπ για Ιράν: «Δεν είμαι ικανοποιημένος - Ή θα τους συντρίψουμε ή θα καταλήξουμε σε συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα πρόταση που κατέθεσε το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτή τη στιγμή, δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που προσφέρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά από τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.

«Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχει «τεράστια διχόνοια» στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας, γεγονός που – όπως είπε – δυσχεραίνει την επίτευξη συμφωνίας.

«Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το περιεχόμενο της πρότασης.

Παρά την αρνητική του στάση, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με την Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μόλις είχαμε μια συζήτηση με το Ιράν. Θα δούμε τι θα γίνει», ανέφερε.

Η Τεχεράνη είχε καταθέσει τη νέα της πρόταση το προηγούμενο βράδυ, περίπου δύο μήνες μετά την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης.

Διλήμματα για την επόμενη μέρα

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη επανέναρξη των εχθροπραξιών – οι οποίες έχουν παγώσει μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου – ο Τραμπ δήλωσε ότι προτιμά μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς όμως να αποκλείει άλλα σενάρια.

«Θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα ή να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία; Αυτές είναι οι επιλογές», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, η πρώτη επιλογή δεν είναι η προτιμητέα «για ανθρωπιστικούς λόγους», ωστόσο παραμένει στο τραπέζι.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε την πρότασή της στο Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Trump:



We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal.



They are working with us, they continue to work with us.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.