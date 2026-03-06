«Παραδοθείτε ή πεθάνετε»: Τελεσίγραφο Τραμπ στους Φρουρούς της Επανάστασης

Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και ιδιαίτερα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης, καλώντας τους να καταθέσουν τα όπλα, διαφορετικά, όπως είπε, θα αντιμετωπίσουν «εγγυημένο θάνατο», την ώρα που οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνη κλιμακώνονται.

Λίγα 24ωρα πριν, το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «μετανιώσουν πικρά» για την καταστροφή ενός από τα πολεμικά του πλοία, εξέλιξη που φαίνεται να πυροδότησε τη νέα ένταση.

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, παρουσία της ομάδας Inter Miami CF και του Λιονέλ Μέσι, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και τον ιρανικό στρατό και την αστυνομία, να εγκαταλείψουν το καθεστώς.

Trump urged members of Iran’s regime to surrender or face death



"You'll be perfectly safe, or you'll face absolutely guaranteed death."



"The Iranian people should take back your country!" pic.twitter.com/uhIvkOZKqA — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

«Καλώ για ακόμη μία φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα. Τώρα είναι η στιγμή να σταθείτε στο πλευρό του ιρανικού λαού και να βοηθήσετε να πάρει πίσω τη χώρα του», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι όσοι εγκαταλείψουν το καθεστώς θα λάβουν πλήρη ασυλία. «Θα έχετε την ευκαιρία, μετά από τόσα χρόνια, να πάρετε πίσω τη χώρα σας. Αποδεχθείτε την ασυλία, θα σας δοθεί ασυλία. Θα είστε απολύτως ασφαλείς ή θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο – και δεν θέλω να το δω αυτό», πρόσθεσε.

«Έχουμε καλούς υποψήφιους ηγέτες για το Ιράν»

Την ίδια στιγμή, την πλήρη απομάκρυνση της σημερινής ηγετικής δομής του Ιράν δήλωσε ότι επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει στο μυαλό του ορισμένα πρόσωπα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν «καλό ηγέτη».

«Θέλουμε να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας. «Δεν θέλουμε κάποιον που θα χρειαστεί δέκα χρόνια για να ξαναχτίσει τα πράγματα».

«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα έκαναν καλή δουλειά», πρόσθεσε, αρνούμενος ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι λαμβάνει μέτρα ώστε τα άτομα που βρίσκονται στη λίστα του να επιβιώσουν από τον πόλεμο. «Τους παρακολουθούμε, ναι», δήλωσε.

Τα σχόλια του Τραμπ επεκτείνουν όσα είχε πει σε συνέντευξή του στο NBC News το περασμένο Σάββατο. Όταν ρωτήθηκε ποιος θα ηγηθεί του Ιράν στο μέλλον, απάντησε: «Δεν ξέρω, αλλά κάποια στιγμή θα με πάρουν τηλέφωνο για να με ρωτήσουν ποιον θα ήθελα», προσθέτοντας ότι «ήμουν μόνο λίγο σαρκαστικός όταν το λέω αυτό».

«Έχουν χάσει τα πάντα»

Την Πέμπτη, ο Τραμπ απάντησε επίσης σε δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος είχε πει στον παρουσιαστή του «NBC Nightly News» ότι η χώρα του είναι έτοιμη για μια χερσαία εισβολή από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δήλωση ως «χάσιμο χρόνου» και υπαινίχθηκε ότι μια εισβολή δεν είναι κάτι που εξετάζει αυτή τη στιγμή.

«Είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει ό,τι μπορούσαν να χάσουν», είπε, προσθέτοντας ότι ο ρυθμός και η ένταση των επιθέσεων θα συνεχιστούν.

Το Ιράν αντιμετωπίζει κενό εξουσίας μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ κυκλοφορούν φήμες ότι ο γιος του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, θα μπορούσε να επιλεγεί ως νέος ανώτατος ηγέτης.