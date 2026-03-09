Τραμπ για Ιράν: Προχωράμε για την τελική νίκη - Θα χτυπηθεί πιο σκληρά αν παγώσει τη ροή πετρελαίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν «τεράστια βήματα προς την ολοκλήρωση των στρατιωτικών μας στόχων» απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι θα μπορούσαν ακόμη και να πουν πως οι στόχοι έχουν «σχεδόν πλήρως επιτευχθεί». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη πολύ μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης, σημειώνοντας ότι «πιθανότατα δεν θα πιστεύαμε ότι μετά από έναν μήνα θα ήμασταν σε αυτό το σημείο».



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η πυραυλική ικανότητα του Ιράν έχει μειωθεί δραστικά, «σε περίπου 10%, ίσως και λιγότερο», ενώ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον χαμηλού κόστους αναχαιτιστικά συστήματα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ιρανικά drones.



Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ έχουν αφήσει «μερικούς από τους πιο σημαντικούς στόχους για αργότερα, σε περίπτωση που χρειαστεί», διευκρινίζοντας ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είπε, «δεν επιδιώκουμε να το κάνουμε αυτό αν δεν χρειάζεται» και οι αποφάσεις θα ληφθούν αφού φανεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.



Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει δηλώσει πως θέλει να συνεχίσει την πυρηνική του ανάπτυξη και προειδοποίησε ότι η χώρα θα μπορούσε να κατασκευάσει όπλα που θα ήταν ικανά να «φτάσουν στην πατρίδα μας». Τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συμμετάσχουν στην επιλογή της μελλοντικής ηγεσίας του Ιράν.



Αναφερόμενος στην επιχείρηση με την ονομασία Operation Epic Fury, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συνεχιστεί, ενώ υπογράμμισε πως βασικός στόχος των ΗΠΑ είναι να διατηρηθεί η ομαλή ροή πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά.



«Θέλουμε να συνεχίσουμε τη ροή πετρελαίου στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι εάν το Ιράν επιχειρήσει να παγώσει την τροφοδοσία πετρελαίου, τότε «θα χτυπηθεί πιο σκληρά».

Για Στενό του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ασφαλές, τόνισε και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εχουν πολλά πλοία του Ναυτικού εκεί. Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν ο πόλεμος με το Ιράν τελείωνει αυτή την εβδομάδα, απάντησε: "όχι, αλλά σύντομα".

Ανέφερε πως το Ιράν δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ με καλή πίστη. Συνέχισαν να λένε: «Θέλουμε να κατασκευάσουμε πυρηνικά. Θέλουμε εμπλουτισμό σε επίπεδα που ήταν απαράδεκτα».

Συνεχισε λέγοντας: "Μάλιστα απέρριψαν για πάντα μια προσφορά για απεριόριστα δωρεάν πυρηνικά καύσιμα. Είμαστε κοντά στο να τους αποτελειώσουμε Το καθεστώς προσπαθούσε να ανασυγκροτήσει το πρόγραμμα όπλων του σε διαφορετική τοποθεσία. Δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εκεί που βρίσκονταν—στις τρεις τοποθεσίες που εξαλείψαμε. Αλλά ξεκινούσαν τις εργασίες σε άλλη τοποθεσία, σε διαφορετικό είδος τοποθεσίας. Και αυτή προστατευόταν από γρανίτη. Ήθελαν να την προστατεύσουν—ο γρανίτης είναι αρκετά καλός—αλλά ήθελαν να προστατευθεί πολύ βαθύτερα. Ήθελαν να πάνε πολύ βαθύτερα, και είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία. Ενώ κατασκεύαζαν γρήγορα συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους, επρόκειτο να τα κάνουν όλα ταυτόχρονα. Αυτό απειλούσε τις υπερπόντιες βάσεις μας και σύντομα θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και στην πατρίδα μας.θα άρω ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο, θα άρουμε τις κυρώσεις σε ορισμένες χώρες".

"Το 80% των πυραυλικών εγκαταστάσεων έχει καταστραφεί"

Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Δευτέρα (9/3) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη σημειώσει σημαντικές νίκες κατά του Ιράν, αλλά η μάχη δεν έχει ολοκληρωθεί. «Έχουμε κερδίσει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ προχωρούν πιο αποφασισμένες από ποτέ για να πετύχουν την «τελική νίκη που θα τερματίσει μια για πάντα αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο που διαρκεί 47 χρόνια».



Σύμφωνα με τον Τραμπ, περίπου το 80% των πυραυλικών εγκαταστάσεων του Ιράν έχει πλέον «απαλλαγεί», ενώ οι ηγέτες των τρομοκρατικών ομάδων είτε έχουν φύγει είτε βρίσκονται στο τέλος της εξουσίας τους. «Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να ηττηθεί ολοκληρωτικά και αποφασιστικά ο εχθρός», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως «το σπουδαιότερο και πιο εξαιρετικό έθνος στην ανθρώπινη ιστορία».



Ο Τραμπ κατηγόρησε παράλληλα την ιρανική ηγεσία, λέγοντας ότι «υποτίθεται ότι ήταν αυτή η μεγάλη, ισχυρή χώρα», αλλά πλέον «δεν τους έχει απομείνει τίποτα». Ο ίδιος τόνισε ότι η χώρα προχωρά με σταθερά βήματα, θέτοντας στόχο την πλήρη εξουδετέρωση των απειλών.

WSJ: Ο Τραμπ λέει ότι θα εξοντώσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν αγνοήσει τις ΗΠΑ

«Θα τον σκοτώσω αν χρειαστεί« φέρεται να δήλωσε στους συμβούλους του Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον νέο Ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους βοηθούς του ότι θα υποστηρίξει τη δολοφονία του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν εάν αρνηθεί τα αιτήματα των ΗΠΑ, όπως ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος.

Αν και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα στην εφημερίδα New York Post ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» με την επιλογή του Χαμενεΐ και προηγουμένως τον χαρακτήρισε «απαράδεκτο». «Δεν περνάω από αυτό για να καταλήξω με έναν άλλο Χαμενεΐ», δήλωσε ο Τραμπ επίσης στο Time.

Αξιωματούχοι λένε ότι το Ισραήλ πιθανότατα θα πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επιχείρηση με στόχο τον Ιρανό ηγέτη, καθώς έχει αναλάβει την ηγεσία σε επιθέσεις εναντίον ιρανικών ηγετών.

Στην Ουάσινγκτον, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται ευρέως ως ένας σκληροπυρηνικός διάδοχος που υποστηρίζεται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και είναι απίθανο να εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν ή να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ.

«Ο πόλεμος έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί»

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο Τραμπ θεωρεί πως ο πόλεμος έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε μια δημοσιογράφος του καναλιού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί, λίγο-πολύ. Δεν έχουν (σ.σ. οι Ιρανοί) Nαυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία» φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη Γουεϊτζία Τσιανγκ, την διαπιστευμένη δημοσιογράφο του CBS στον Λευκό Οίκο.

Η Ουάσιγκτον είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων πολέμου, πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αναφερόμενος στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε ότι «δεν έχει κάποιο μήνυμα» να του στείλει. Φέρεται να είπε επίσης ότι έχει «κάποιον» υπόψη του για να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Το Ιράν προσπαθεί να θέσει σε ομηρία τον πλανήτη»

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε το Ιράν ότι επιχειρεί να «θέσει σε ομηρία τον πλανήτη» με τις επιθέσεις του εναντίον χωρών του Κόλπου και με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, αποκαλώντας την Ισλαμική Δημοκρατία ένα «τρομοκρατικό καθεστώς».

«Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή την απειλή που αποτελεί αυτό το κληρικό καθεστώς για την περιοχή και για τον κόσμο. Προσπαθούν να θέσουν σε ομηρία τον πλανήτη», δήλωσε ο Ρούμπιο σε μια τελετή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ επιτυγχάνουν τους στόχους τους στον πόλεμο κατά του Ιράν.