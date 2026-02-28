Τραμπ για Ιράν: «Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους, θα εξαλείψουμε τις απειλές»

Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγούνται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» εναντίον του Ιράν.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν», διαβεβαίωσε, «θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους», πρόσθεσε.

🇺🇸 President Donald Trump has announced that the United States has begun “major combat operations” in Iranpic.twitter.com/ZufXdS4WVa — Social Reformer (@CareReformer) February 28, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ έκανε έκκληση στον Ιρανικό λαό να πάρει τα ηνία της κυβέρνησης.

Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες».