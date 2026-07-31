Τραμπ για μετανάστες στη Θέουτα - «Έτσι θα είμαστε σε 3 χρόνια αν νικήσουν οι Δημοκρατικοί»

Οι μαζικές ροές χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο και το πέρασμα των συνόρων στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, έχουν προκαλέσει την αντίδραση πέραν της ισπανικής πολιτικής σκηνής και κάποιων αρχηγών κρατών εκ της διεθνούς.

Μετά την ιταλίδα πρωθυπουργό Μελόνι, σειρά είχε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποίησε το περιστατικό στη Θέουτα, όπου έχουν πεθάνει τουλάχιστον 18 άνθρωποι, προκειμένου να επιτεθεί στους Δημοκρατικούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε συγκεκριμένα στο Fox News πως «Είναι φρικτό. Να θυμάστε αυτή την εικόνα. Αυτή θα είναι η κατάστασή μας σε τρία χρόνια, αν αναλάβει την εξουσία η λάθος πλευρά», αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νίκης των Δημοκρατικών στις εκλογές.

Επιπλέον πρόσθεσε πως «Αν αναλάβουν την εξουσία οι Δημοκρατικοί, δεν θα ζήσετε και πολύ καλά».

Στο ίδιο μήκος κύματος πραγματοποίησε ανάρτηση στο X και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, γράφοντας πως «Δόξα τω Θεώ που εξελέγη ο πρόεδρος και τα σύνορα της χώρας μας δεν μοιάζουν πλέον με αυτά. Αυτές οι εικόνες από την Ισπανία αποτελούν μια θλιβερή υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και των πολιτικών της ριζοσπαστικής αριστεράς και του παγκοσμιοποιητισμού, οι οποίες επέτρεψαν την εισβολή στη Δύση».

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ βρίσκονται λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές για το σώμα του Κογκρέσου, με τις έως τώρα δημοσκοπικές ενδείξεις για την παράταξη του προέδρου, τους Ρεπουμπλικανούς, να είναι αρνητικές.