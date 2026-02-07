Τραμπ για Ουκρανικό: «Πολύ καλές οι συνομιλίες, κάτι θα μπορούσε να γίνει»

Αισιόδοξος για λύση στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ καλές συνομιλίες» και συμπλήρωσε πως «κάτι θα μπορούσε να γίνει» ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.



Υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει», είπε σε δημοσιογράφους.

Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μέχρι τον Μάρτιο, αν και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Μεταξύ άλλων, οι πηγές ανέφεραν πως συζητήθηκε η προοπτική να διεξαχθούν ταυτόχρονα τον Μάιο εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία για την έγκριση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.



Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι οδήγησε μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε μια δέσμευση ότι θα συνεχιστούν σύντομα οι συζητήσεις. Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να διεξαχθεί στις ΗΠΑ.