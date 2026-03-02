Τραμπ: «Ανοιχτό» για χερσαία επέμβαση στο Ιράν - «Το μεγάλο κύμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «περίγραμμα» των επόμενων κινήσεων των ΗΠΑ στο πολεμικό πεδίο της Μέσης Ανατολής, αφήνοντας ανοιχτό ενδεχόμενο ακόμη και για χερσαία επιχείρηση ενώ τόνισε πως το «μεγάλο κύμα» των επιθέσεων δεν το έχουμε δει ακόμη».

Συγκεκριμένα, στην εφημερίδα New York Post δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν «εάν αυτό κριθεί απαραίτητο», προσθέτοντας ότι η επιχείρηση Epic Fury είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», καθώς εξουδετέρωσε δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Τεχεράνης. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αποστολή στρατευμάτων, όπως λένε όλοι οι άλλοι πρόεδροι, ότι "δεν θα σταλούν στρατεύματα". Εγώ δεν το λέω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, απηύθυνε δημόσια προειδοποίηση προς τους πολίτες του Ιράν, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς, όπως ανέφερε, «δεν είναι ασφαλές εκεί έξω».

Σε εννιάλεπτη τηλεφωνική συνέντευξη τη Δευτέρα το πρωί, στο CNN, είπε ότι ο αμερικανικός στρατός «κάνει τα πάντα» στο Ιράν, επισημαίνοντας ωστόσο πως το «μεγάλο κύμα» επιχειρήσεων δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί.

«Τους κάνουμε χάλια», ανέφερε χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ. «Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρά. Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε».



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η πιθανή διάρκεια της σύγκρουσης, η έκπληξή του για τα εκτεταμένα αντίποινα της Τεχεράνης και το ενδεχόμενο σχέδιο διαδοχής στην ιρανική ηγεσία.



Σε ερώτηση για το πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος, απάντησε: «Δεν θέλω να τον δω να διαρκεί πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες. Και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».



Ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν και σε άλλες ενέργειες πέρα από τη στρατιωτική επίθεση, με στόχο να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του από το καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε καταφατικά: «Πράγματι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλές εκεί έξω».



Παράλληλα προειδοποίησε ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί. «Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο έρχεται σύντομα», δήλωσε.

Η «μεγαλύτερη έκπληξη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη έκπληξη» μέχρι στιγμής τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών της περιοχής, όπως το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



«Μείναμε έκπληκτοι», είπε. «Τους είπαμε “το έχουμε αυτό” και τώρα θέλουν να πολεμήσουν. Και πολεμούν επιθετικά. Επρόκειτο να εμπλακούν ελάχιστα και τώρα επιμένουν να εμπλέκονται».



Αναφερόμενος στους Άραβες ηγέτες, σημείωσε: «Γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σκληροί και έξυπνοι».



Όπως υποστήριξε, οι ιρανικές δυνάμεις «πυροβόλησαν ένα ξενοδοχείο, πυροβόλησαν μια πολυκατοικία», γεγονός που –κατά τον ίδιο– προκάλεσε την οργή τους. «Μας αγαπούν, αλλά μας παρακολουθούσαν. Δεν υπήρχε λόγος να εμπλέκονται», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι αυτή ήταν «πιθανώς η μεγαλύτερη έκπληξη».



Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι η πυρηνική απειλή του Ιράν αποτελεί μείζον ζήτημα στην περιοχή εδώ και χρόνια. «Πρέπει να καταλάβετε ότι ζούσαν κάτω από αυτό το σκοτεινό σύννεφο για χρόνια. Γι’ αυτό δεν θα μπορούσατε ποτέ να έχετε ειρήνη», ανέφερε.

Διαδοχή στο Ιράν

Σε ερώτηση για το ποιος ενδέχεται να αναδειχθεί στην ηγεσία του Ιράν, ο πρόεδρος απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν. Ίσως σταθούν τυχεροί και βρουν κάποιον που ξέρει τι κάνει».

Οι Ιρανοί, είπε, έχασαν «πολλά από άποψη ηγεσίας» λόγω των αρχικών επιθέσεων. «Σαράντα εννέα άνθρωποι», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Ήταν μια καταπληκτική επίθεση». «Έγιναν λίγο αλαζόνες» που συναντήθηκαν όλοι σε ένα μέρος, πρόσθεσε. «Νόμιζαν ότι ήταν μη ανιχνεύσιμοι. Δεν ήταν μη ανιχνεύσιμοι. Μας σόκαρε αυτό».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας. «Δεν ξέρουν καν ποιος τους ηγείται τώρα», είπε ο Τραμπ. Εξοντώσαμε 49 Ιρανούς ηγέτες, ανέφερε. «Αυτοί ήταν οι ηγέτες και μερικοί από αυτούς ήταν υπό εξέταση», είπε ο Τραμπ. Αλλά με περισσότερους από τέσσερις δωδεκάδες νεκρούς, «δεν ξέρουμε ποιος ηγείται της χώρας τώρα. Δεν ξέρουν ποιος ηγείται. Είναι λίγο σαν το όριο ανεργίας».

«Δεν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η ομάδα του προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Ιρανούς, αλλά «δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους». Κάθε νέα προσφορά, είπε, αντιμετώπιζε μια ανατροπή προηγούμενων προσφορών. Οι Ιρανοί δεν θα συμφωνούσαν να σταματήσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου, δήλωσε ο Τραμπ. «Είχαν όλα αυτά τα εμπλουτισμένα υλικά. Σκέφτηκαν να τα ανακατασκευάσουν εκεί, αλλά ήταν σε τόσο κακή κατάσταση, που το βουνό είχε ουσιαστικά καταρρεύσει», είπε ο Τραμπ.



Για τη στρατιωτική δράση σημείωσε: «Αυτός είναι ο τρόπος» για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν. «Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για συμφωνίες». Επεσήμανε τη μακρά ιστορία της χώρας στην πρόκληση καταστροφής στην περιοχή μετά την επανάσταση του 1979. «Γυρίζεις πίσω 37 χρόνια, στην πραγματικότητα 47 χρόνια, κοντά στα 50, και βλέπεις τι έχει συμβεί και όλους τους θανάτους. Άνθρωποι στον στρατό περπατούν χωρίς πόδια, περπατούν χωρίς χέρια, με τα πρόσωπά τους θρυμματισμένα», είπε.



Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από την ομάδα του μια λίστα με όλες τις ιρανικές ή υποστηριζόμενες από το Ιράν επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων και συμφερόντων των ΗΠΑ. «Τα τελευταία 47 χρόνια, είπα, "δώστε μου όλες τις επιθέσεις". Αν σας τις έλεγα όλες, θα εξακολουθούσα να μιλάω», είπε.



Η τελευταία στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης εκστρατείας για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής, δήλωσε ο Τραμπ. «Εξουδετερώσαμε τον Σουλεϊμανί την τελευταία φορά», αναφερόμενος στην αμερικανική επίθεση με drone στις 3 Ιανουαρίου 2020 εναντίον του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί. «Ήταν ένας απίστευτα βίαιος, μοχθηρός στρατηγός». Η επίθεση κατά του Σουλεϊμανί «ήταν μια μεγάλη κίνηση», τόνισε. «Αν αυτό δεν συνέβαινε, τότε μπορεί να μην υπήρχε το Ισραήλ σήμερα. Το Ισραήλ μπορεί να μην υπήρχε».



Στη συνέχεια «είχαμε το Midnight Hammer – πολύ σημαντικό», είπε αναφερόμενος στις επιθέσεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Ήταν ένα μήνα μακριά από το να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο». Επικρίνοντας τη συμφωνία του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για τα πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «ήταν η πυρηνική συμφωνία του Ιράν επειδή έδωσε όλη την εξουσία στο Ιράν. Θα είχαν πυρηνικό όπλο πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια. Θα το είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ. Ίσως να το είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον μας». «Αυτή η συμφωνία ήταν τόσο κακή», είπε ο Τραμπ, «που ήταν ένας δρόμος για μια βόμβα».

Στις τελευταίες συνομιλίες, οι Ιρανοί «δεν ήταν πρόθυμοι να μας δώσουν αυτό που ζητήσαμε. Έπρεπε να το είχαν κάνει». «Άρα όλα πάνε καλά», είπε ο Τραμπ, προτού κλείσει το τηλέφωνο.