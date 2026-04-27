«Ίσως φταίω και εγώ»: Τι απαντά ο Τραμπ για τα κενά ασφαλείας κατά την επίθεση στην Ουάσιγκτον

Στην αντίδρασή του κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, παραδεχόμενος ότι ενδεχομένως να επιβράδυνε, έστω και στιγμιαία, την αντίδραση των πρακτόρων ασφαλείας, καθώς προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ήθελε πρώτα να δει τι είχε συμβεί, προσθέτοντας ότι «δεν τους το έκανε εύκολο».

Ο Τραμπ περιέγραψε την κίνηση του υπόπτου ως εξαιρετικά γρήγορη, λέγοντας ότι «έτρεξε περίπου 45 μέτρα» και σχολιάζοντας σκωπτικά πως «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει». Όπως ανέφερε, όταν παρακολούθησε το βίντεο, η κίνηση του δράστη έμοιαζε σχεδόν θολή από την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε το περιστατικό.

Ο ίδιος εξήρε την αντίδραση των ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, τονίζοντας ότι οι πράκτορες κινήθηκαν ακαριαία μόλις αντιλήφθηκαν πως επρόκειτο για σοβαρό περιστατικό και όχι για κάποιον συνηθισμένο θόρυβο μέσα σε μια μεγάλη εκδήλωση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, τον απομάκρυναν άμεσα μαζί με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, ζητώντας τους να πέσουν στο πάτωμα για προστασία.

Έξαλλος που η δημοσιογράφος διάβασε «στον αέρα» το μανιφέστο

Στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η δημοσιογράφος Norah O’Donnell τού διάβασε αποσπάσματα από κείμενα που αποδίδονται στον ύποπτο δράστη. Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα, απορρίπτοντας όσα αναφέρονταν εκεί και καταγγέλλοντας τη δημοσιογραφική επιλογή να διαβαστούν στον αέρα τέτοιες αναφορές.

Σε νεότερες δηλώσεις του, επιτέθηκε εκ νέου στο CBS και στη δημοσιογράφο, λέγοντας ότι «θα έπρεπε να ντρέπονται».

.@POTUS SLAMS @60Minutes: "You should be ashamed of yourself, reading that — because I'm not any of those things." pic.twitter.com/QWxqoUFUaF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Washington Hilton, όταν ο 31χρονος Cole Tomas Allen επιχείρησε να περάσει βίαια μέσα από σημείο ελέγχου ασφαλείας. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια, ενώ άνοιξε πυρ εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Ο ύποπτος συνελήφθη επιτόπου πριν φτάσει στην κύρια αίθουσα της εκδήλωσης.

Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι ο ένοπλος στόχευε κυβερνητικούς αξιωματούχους και πιθανόν τον ίδιο τον Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι ο ύποπτος φαίνεται να είχε πολιτικά κίνητρα, ενώ ανέφερε επίσης ότι δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές.

Στο παρασκήνιο, η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας στο Washington Hilton. Ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτήρισε το ξενοδοχείο «όχι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο» και επανέφερε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η νέα αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, την οποία παρουσίασε ως πιο ασφαλή λύση για εκδηλώσεις αυτού του τύπου. Παράλληλα, κάλεσε την Ένωση Ανταποκριτών να επαναλάβει το δείπνο μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, με πιο αυστηρά μέτρα και μεγαλύτερη περίμετρο ασφαλείας.

Η έρευνα για τα κίνητρα του δράστη συνεχίζεται, με τις ομοσπονδιακές αρχές να εξετάζουν το υλικό που έχει κατασχεθεί και να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τον σχεδιασμό της επίθεσης. Προς το παρόν, το περιστατικό προστίθεται στη σειρά σοβαρών απειλών ασφαλείας που έχουν σημαδέψει τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ και επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.