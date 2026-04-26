Τι έγραψε ο 31χρονος στο «μανιφέστο» του - Τραμπ: «Πολύ διαταραγμένος - Μισεί τους χριστιανούς»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Κυριακή (26/4) σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι ο ύποπτος που συνελήφθη αφότου προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

«Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα "πολύ αντιχριστιανικό" μανιφέστο. Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς», δήλωσε.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».

Στην εκδήλωση παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Τι έγραψε στο «μανιφέστο» του ο 31χρονος

Ο 31χρονος που άνοιξε πυρ στην Ουάσιγκτον αυτοαποκαλούταν «Friendly Federal Assassin» («Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος») σε ένα σοκαριστικό μανιφέστο που φέρνει στο φως η New York Post.

Ο 31χρονος Κόουλ Άλεν έστειλε το εν λόγω κείμενο στα μέλη της οικογένειάς του μόλις 10 λεπτά πριν ανοίξει πυρ στο ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον, όπου διεξαγόταν το πολυτελές γκαλά του Τύπου. Το κείμενο παραδόθηκε στην αστυνομία από έναν συγγενή του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, το μανιφέστο του Άλεν ανέφερε: «Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι το άτομο που υπέστη βιασμό σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη.

Δεν είμαι ο μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε το παιδί που λιμοκτονεί, ούτε η έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν "κάποιος άλλος" καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για σφαίρες (λιγότερη διείσδυση στους τοίχους).

Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι "επέλεξαν" να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, άρα είναι συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Στους στόχους του 31χρονου περιλαμβάνονταν «αξιωματούχοι της κυβέρνησης (εξαιρουμένου του διευθυντή του FBI Kash Patel): είναι στόχοι, κατά σειρά προτεραιότητας από τον υψηλότερο προς τον χαμηλότερο».

«Αυτό το επίπεδο ανικανότητας είναι τρελό»

Ο Άλεν έγραψε, σύμφωνα με τις πληροφορίες: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».

«Το μόνο πράγμα που παρατήρησα αμέσως μπαίνοντας στο ξενοδοχείο είναι η αίσθηση αλαζονείας. Μπαίνω με πολλά όπλα και κανένας εκεί δεν σκέφτεται την πιθανότητα να αποτελώ απειλή», έγραψε.

«Η ασφάλεια στην εκδήλωση είναι εξ ολοκλήρου έξω, επικεντρωμένη στους διαδηλωτές και τις αφίξεις, επειδή προφανώς κανείς δεν έχει τι θα συμβεί αν κάποιος έχει κάνει check in την προηγούμενη μέρα.

Δηλαδή, αυτό το επίπεδο ανικανότητας είναι τρελό και ελπίζω ειλικρινά ότι θα έχει διορθωθεί μέχρι να αποκτήσει ξανά αυτή η χώρα πραγματικά ικανή ηγεσία».