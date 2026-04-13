Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό: Οι Ιρανοί θέλουν απεγνωσμένα να συνάψουν συμφωνία μαζί μας

Δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News σχετικά με τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στα ιρανικά λιμάνια έκανε από τον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα 13 Απριλίου ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον Πάπα Λέοντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει έντονα την επίτευξη συμφωνίας αναφερόμενος στις πρόσφατες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, αποκάλυψε ότι υπήρξε επικοινωνία από την ιρανική πλευρά, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «μας έχουν τηλεφωνήσει και θα ήθελαν πολύ, πολύ, πολύ να κάνουν μια συμφωνία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ επαίνεσε τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, καθώς και τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σημειώνοντας ότι έχουν κάνει «καλή δουλειά» στις συνομιλίες.

Βασικό σημείο τριβής τα πυρηνικά

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το κύριο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε κατηγορηματικά, προσθέτοντας ότι, αν και έχει υπάρξει σύγκλιση σε αρκετά ζητήματα, η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία και σε αυτό το ζήτημα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής έκβασης των διαπραγματεύσεων.

«Δεν πρόκειται για ζητήσω συγγνώμη από τον Πάπα»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με το Βατικανό, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να απολογηθώ», υποστηρίζοντας ότι ο Ποντίφικας έχει προβεί σε λανθασμένες τοποθετήσεις. «Δεν του άρεσε αυτό που κάνουμε σε σχέση με το Ιράν, αλλά το Ιράν θέλει να είναι ένα πυρηνικό έθνος για να μπορεί να εξοντώσει τον κόσμο».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στάση του στο ζήτημα χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ αδύναμο» στο συγκεκριμένο θέμα.

Trump says he won’t apologize to Pope Leo:



I won’t apologize.



Pope Leo said things that are wrong.



I think Pope Leo is very weak on crime. pic.twitter.com/BlV0zGEaYm — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια, επισημαίνοντας ότι το μέτρο παραμένει σε ισχύ. Όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε καμία χώρα «να εκβιάζει τον κόσμο».

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί αυτό», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι αρκετά πλοία κατευθύνονται ήδη προς τις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το ζήτημα να επιλυθεί σύντομα, ακόμη και πριν υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις στην εφαρμογή των μέτρων.