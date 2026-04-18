Τραμπ: «Η εκεχειρία με το Ιράν θα λήξει αν δεν υπάρξει συμφωνία» - Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Αισιόδοξος για συμφωνία τερματισμού του πολέμου με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες εμφανίστηκε για ακόμα μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ομιλία του νωρίς το πρωί του Σαββάτου 18/4 (ώρα Ελλάδας) στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η διαδικασία της συμφωνία προχωρά καλά και τόνισε ότι «δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλές σημαντικές διαφορές» με την Τεχεράνη.

«Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο», τόνισε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι η συμφωνία με την άλλη πλευρά είναι πλέον «πολύ κοντά». Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι έχει αποδεχτεί όλες τις αμερικανικές απαιτήσεις, ειδικά όσον αφορά την παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου σε άλλη χώρα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στο NATO. «Είναι άχρηστοι, με ρώτησαν εκ των υστέρων αν τους χρειάζομαι. Δεν βοηθήσατε πριν δυο μήνες όταν σας χρειάστηκα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν τους έχουμε ανάγκη. Αυτοί μας έχουν ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα παραταθεί η εκεχειρία»

Επιστρέφοντας από το Φοίνιξ στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, ότι δεν προτίθεται να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, η οποία λήγει την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία.

«Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», δήλωσε ο Τραμπ. «Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες», πρόσθεσε.

«Καλά νέα»

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε κάποια «αρκετά καλά νέα» αναφορικά με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

«Είχαμε κάποια αρκετά καλά νέα πριν από 20 λεπτά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν», είπε.

«Θα μάθετε. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που βγάζει νόημα να συμβεί. Και νομίζω ότι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα συμβεί», συνέχισε όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλά νέα.