Τραμπ: «Η επιχείρηση στο Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως 4 εβδομάδες» – Πάνω από 1.000 στόχοι επλήγησαν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει ότι η εκστρατεία ενδέχεται να συνεχιστεί για έως και τέσσερις εβδομάδες.



«Υπολογίσαμε ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες. Ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Όσο ισχυρή κι αν είναι, είναι μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες — ή και λιγότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Την ίδια ώρα, το United States Central Command (Centcom), το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι το γενικό επιτελείο του Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) καταστράφηκε σε αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές.



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Centcom ανέφερε: «Το IRGC σκότωσε περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 47 ετών. Χθες, μια ευρείας κλίμακας αμερικανική επίθεση αποκεφάλισε το φίδι. Η Αμερική έχει τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στη Γη και το IRGC δεν έχει πλέον αρχηγείο». Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο με πυραύλους να εκτοξεύονται από αμερικανικά αντιτορπιλικά.

Οι στόχοι

Σύμφωνα με το ίδιο ανακοινωθέν, από την έναρξη της εκστρατείας το Σάββατο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 1.000 ιρανικούς στόχους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Κέντρα Διοίκησης και Ελέγχου

Το Κοινό Αρχηγείο του IRGC

Το Αρχηγείο Αεροδιαστημικών Δυνάμεων του IRGC

Ολοκληρωμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Θέσεις βαλλιστικών πυραύλων

Πλοία και υποβρύχια του Ιρανικού Ναυτικού

Θέσεις αντιπλοϊκών πυραύλων

Στρατιωτικές δυνατότητες επικοινωνίας

Η επιχείρηση σηματοδοτεί μία από τις πιο εκτεταμένες στρατιωτικές εκστρατείες των τελευταίων ετών στην περιοχή, με τις διεθνείς αντιδράσεις να εντείνονται και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή να δοκιμάζονται.

Το βέβαιο είναι πως η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με το Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά stealth B-2 έπληξαν υπόγειες αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιδρομές στόχευσαν κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές, στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης αποτροπής.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα ότι η Ουάσιγκτον γνωρίζει πόσοι στόχοι απομένουν, υποστηρίζοντας πως η επιχείρηση εξελίσσεται με ταχύτητα και επιτυχία. Αναφερόμενος στην προοπτική αλλαγών στο εσωτερικό του Ιράν, έκανε λόγο για «ραγδαία πρόοδο», σημειώνοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε».

Μιλώντας για το Ιράν, ο Τραμπ είπε ακόμη ότι η νέα ηγεσία στην Τεχεράνη του ζήτησε συνομιλίες και εκείνος συμφώνησε. «Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε κάτι που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πολύ καιρό. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έκαναν τους έξυπνους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν σκοτωθεί. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους διαπραγματευόμασταν έχουν σκοτωθεί, αυτό ήταν μια μεγάλη - αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Οι άνθρωποι εκεί φωνάζουν στους δρόμους από χαρά, αλλά ταυτόχρονα, πέφτουν πολλές βόμβες» ανέφερε.



Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς ανησυχίες για τις τιμές του πετρελαίου και τις πιθανές επιπτώσεις στο Στενό του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως «δεν ανησυχεί για τίποτα» και ότι στο τέλος «όλα θα πάνε καλά».

REUTERS/Mohammed Salem

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις απέτρεψαν την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη «μέσα σε δύο εβδομάδες», επισημαίνοντας ότι χωρίς την αμερικανική επέμβαση «τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό».

Τραμπ: 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν έχουν σκοτωθεί έως τώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε μια δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Fox News ότι «48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» του Ιράν έχουν σκοτωθεί έως τώρα, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν «προχωρά γρήγορα». «Προχωρά. Προχωρά γρήγορα. Έτσι είναι τα τελευταία 47 χρόνια», δήλωσε στη συνέντευξή του στο Fox News. «Προχωρά γρήγορα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας, 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εξοντώθηκαν μονομιάς», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με αυτή τη δημοσιογράφο η οποία ανάρτησε τις δηλώσεις του στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.



Η δημοσιογράφος διευκρινίζει ότι η συνομιλία τους έγινε πριν από την ανακοίνωση των πρώτων αμερικανικών απωλειών στη σύγκρουση: τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom)



Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή να παραμένει υψηλός.