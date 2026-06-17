Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν αποτρέπει «παγκόσμια ύφεση» – Τι προβλέπει το σχέδιο που θα υπογραφεί

Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε το «μνημόνιο συνεννόησης» των 14 σημείων που πρόκειται να υπογραφεί επισήμως μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία, υποστηρίζοντας ότι έφερε μια «σημαντική νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες - παρότι φαίνεται να έκανε σημαντικές πολιτικές και οικονομικές παραχωρήσεις στην Τεχεράνη για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να αποτρέψει μια «παγκόσμια ύφεση».



Σε έκτακτες δηλώσεις του την Τετάρτη (17/6), ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε από την απειλή κατά του Ιράν με ένα νέο κύμα επιθέσεων στον υπαινιγμό ότι η Τεχεράνη έχει βασικά δικαιώματα να εμπλουτίζει ουράνιο για μη στρατιωτική χρήση, ότι δεν θα πιέσει την χώρα να εγκαταλείψει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της και ότι οι ΗΠΑ «θα πρέπει να επιστρέψουν» δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Αυτές οι παρατηρήσεις, καθώς και το πλήρες κείμενο της συμφωνίας - η οποία χαιρετίστηκε από τη Χεζμπολάχ ως «μεγάλη νίκη» από τον επικεφαλής της, Ναΐμ Κασέμ - είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν την οργή στο Ισραήλ και μεταξύ των σκληροπυρηνικών στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, οι οποίοι είχαν προτρέψει τον Τραμπ να μην κάνει συμφωνία με την Τεχεράνη.



Υπερασπιζόμενος τη συμφωνία, ο Τραμπ - σύμφωνα με τον Guardian- είπε ότι κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ τόσο αυστηρός απέναντι στο Ιράν όσο αυτός και ότι «δεν υπάρχει τίποτα τόσο έξυπνο όσο η αγορά - και η αγορά το λατρεύει».



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «η εναλλακτική λύση θα ήταν μια παγκόσμια ύφεση», υποστηρίζοντας ότι αν δεν είχε πετύχει συμφωνία, «το στενό [του Ορμούζ] δεν θα είχε ανοίξει ποτέ. Δεν τους αρέσουν τα πλοία δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιπλέουν πάνω-κάτω στο στενό όταν οι πύραυλοί τους πετούν από πάνω και υπάρχουν νάρκες παντού».



Εν τω μεταξύ, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι η συμφωνία θα βοηθήσει στην αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, επισημαίνοντας μια συμφωνία για τη συζήτηση της μείωσης της ανάμειξης του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, ύψους 440 κιλών, το οποίο θα μπορούσε να εμπλουτιστεί περαιτέρω για χρήση σε πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο αραίωσης του αποθέματος εντός του Ιράν υπό την επίβλεψη της ΔΟΑΕ. «Τουλάχιστον, το εμπλουτισμένο απόθεμα θα καταστραφεί με ανάμειξη», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης που διάβασε το κείμενο της συμφωνίας. «Θα πιέσουμε για περισσότερα από αυτό, αλλά το γεγονός ότι υποχωρούν σε αυτό είναι μια σημαντική, μεγάλη νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».



Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό της πολύμηνης σύγκρουσης, η οποία έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές και έχει καταστρέψει την παγκόσμια οικονομία, θα υπογραφεί επίσημα «σύντομα», προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (18/6) ή την Παρασκευή (19/6). Το Ιράν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, σε μια συνάντηση που θα σηματοδοτούσε την υψηλότερου επιπέδου συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών από τη διπλωματική διακοπή της δεκαετίας του 1980. Αρχικά, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς αναμενόταν να υπογράψει τη συμφωνία σε επίσημη τελετή στη Γενεύη την Παρασκευή.

US releases official 14-point agreement with Iran. The deal is due to be formally signed on Friday.https://t.co/lZnkOneNgu pic.twitter.com/a75mrZaDjU — CNN (@CNN) June 17, 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε καθυστερήσει την δημοσίευση του πλήρους κειμένου του μνημονίου συνεννόησης (MOU), το οποίο ουσιαστικά είναι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 60 ημερών, προκειμένου να διεξαχθούν πιο ολοκληρωμένες πυρηνικές και μόνιμες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Το σχέδιο των 14 σημείων υπαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης, καθώς ο Τραμπ μιλούσε στο τέλος της συνόδου της G7.

Τα 14 σημεία της συμφωνίας που δόθηκε στη δημοσιότητα

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν από κοινού και καλή τη πίστει στις (εκκρεμεί ημερομηνία) τα ακόλουθα:

1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο υπογράφουν αυτό το Μνημόνιο Συναντίληψης (MOU) για να διακηρύξουν την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν από εδώ και στο εξής την υποχρέωση να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ή στρατιωτική επιχείρηση η μία εναντίον της άλλης, να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας η μία εναντίον της άλλης και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τη μόνιμη λήξη του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και άλλες διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται η μία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της άλλης και να απέχουν από την ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης.

3. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να επιτύχουν την τελική συμφωνία σε διάστημα το πολύ 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης.

4. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ξεκινήσουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού τους και τυχόν ενοχλήσεων ή εμποδίων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και θα τερματίσουν πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κίνηση των σκαφών θα είναι ανάλογη με τα επίπεδα της προπολεμικής κίνησης που αποκαθίσταται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν επιπλέον την υποχρέωση να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την εγγύτητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία.

5. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προβεί σε ρυθμίσεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση, για 60 ημέρες μόνο, από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Η κίνηση των εμπορικών πλοίων θα ξεκινήσει αμέσως και, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αφαίρεσης των τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων και της αποναρκοθέτησης από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα αποκατασταθεί εντός 30 ημερών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν για να καθορίσει τη μελλοντική διοίκηση και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ, σε συζήτηση με άλλα παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών των Στενών του Ορμούζ.

6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση, μαζί με περιφερειακούς εταίρους, να αναπτύξουν ένα οριστικό, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, εξαιρέσεις και εγκρίσεις που είναι απαραίτητες για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, θα χορηγηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

7. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τερματίσουν όλων των ειδών τις κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των ψηφισμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ (IAEA), όλων των μονομερών κυρώσεων των ΗΠΑ, πρωτογενών και δευτερογενών, βάσει ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος ως μέρος της τελικής συμφωνίας. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία του προαναφερθέντος ζητήματος του τερματισμού των κυρώσεων και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτά τα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτύχουν αμοιβαία συμφωνία επ' αυτών.

8. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν να διευθετήσουν τη διάθεση του αποθέματος εμπλουτισμένου υλικού σύμφωνα με έναν μηχανισμό που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, βάσει του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7, με την ελάχιστη μεθοδολογία της υποβάθμισης του βαθμού εμπλουτισμού (down-blending) επί τόπου, υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού και άλλα αμοιβαία συμφωνημένα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με βάση ένα ικανοποιητικό πλαίσιο που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναγνωρίζει την κρίσιμη σημασία των προαναφερθέντων πυρηνικών ζητημάτων. Εκφράζουν την πρόθεσή τους να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτά τα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτύχουν αμοιβαία συμφωνία επ' αυτών.

9. Εν αναμονή της τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν να διατηρήσουν το status quo. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διατηρήσει το τρέχον status quo του πυρηνικού της προγράμματος και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις στην περιοχή.

10. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση, αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου και μέχρι τον τερματισμό των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να εκδώσει εξαιρέσεις (waivers) για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων, καθώς και για όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, των ασφαλειών, των μεταφορών κ.λπ.

11. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κατά την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσουν αμοιβαία επί των διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα εν λόγω κεφάλαια, είτε παραμένουν στον αρχικό λογαριασμό είτε μεταφέρονται, θα καταστούν πλήρως αξιοποιήσιμα για πληρωμή σε οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο υποδεικνύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις αναλόγως.

12. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν ότι θα εγκαθιδρυθεί ένας εκτελεστικός μηχανισμός για την παρακολούθηση της επιτυχούς εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου και της μελλοντικής συμμόρφωσης με την τελική συμφωνία.

13. Μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, και υπό την προϋπόθεση της έναρξης της εφαρμογής των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11 του παρόντος Μνημονίου, καθώς και της συνεχιζόμενης εφαρμογής αυτών των μέτρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία αποκλειστικά για τις υπόλοιπες παραγράφους.

14. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (UNSC).